Florentino i Benetton acorden la compra d'Abertis

El Consell d'Administració d'ACS ha aprovat aquest dimecres l'acord de principis assolit aquest dimarts amb Hochtief i Atlantia pel qual faran una opa conjunta per la catalana Abertis. De la seva banda, el Consell d'Administració d'Atlantia, reunit també aquest dimecres, ha aprovat igualment el preacord. Cal recordar que l'opa conjunta per fer-se amb el control del 100% d'Abertis valora la companyia catalana en 18.180 milions d'euros, a raó de 18,36 euros l'acció.

Segons han informat les companyies involucrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquests diners s'abonaran tots en efectiu i no hi haurà contraprestacions en accions. Formalment, serà Hochtief, la filial alemanya d'ACS, qui presentarà l'opa i posteriorment vendrà el 100% d'Abertis a una societat holding en la qual Atlantia tindrà el pes majoritari, un 50% més una acció. ACS hi participarà amb un 30% i Hochtief amb un 20% menys una acció.