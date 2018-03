El Govern vol els PGE abans de Setmana Santa

El Govern manté la seva previsió d'aprovar abans de Setmana Santa el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2018 i, encara que no està tancada definitivament la data, calcula que el Consell de Ministres els podria aprovar el dimarts 27 de març i entrar al Congrés una setmana després de Setmana Santa, el 3 d'abril, segons han informat a Europa Press fonts de l'Executiu i del PP.

El mateix Mariano Rajoy va anunciar fa dues setmanes la data del 23 de març perquè el Consell de Ministres aprovés els pressupostos. No obstant això, el cap de l'Executiu té en la seva agenda dues cites fora d'Espanya aquests dies que obliguen a buscar dates alternatives.

En concret, estarà a Brussel·les els dies 22 i 23 de març amb motiu del Consell Europeu que reuneix els caps de Govern i d'Estat de la UE, on es farà oficial el nomenament de Luis de Guindos per a la Vicepresidència del BCE. I el diumenge 25 de març viatjarà a Angola responent a una invitació del president del país, Joao Lourenço. El seu retorn està previst per a dilluns a la nit.

Atès que Rajoy vol ser present al Consell de Ministres que donarà llum verda als comptes públics del 2018, fonts de la Moncloa situen com a data més probable per a la seva aprovació pel seu gabinet el dimarts 27 de març. Rajoy va aprofitar la seva intervenció en el debat de pensions celebrat al Congrés per ratificar el seu objectiu d'aprovar-los abans de les vacances de Setmana Santa, tot i que no va posar data concreta.