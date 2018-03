Rajoy promet millorar les pensions i l'oposició diu que és una «presa de pèl»

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va vincular ahir el futur de les pensions al creixement de l'ocupació, a les seves polítiques econòmiques i a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, i –malgrat les peticions de l'oposició i de les entitats- es va limitar a reiterar el seu compromís de no congelar les pensions i de fer «el que pugui» per millorar-les. En tot cas, va prometre, durant la seva intervenció al debat monogràfic sobre pensions al Congrés, que el projecte de pressupostos generals de l'Estat que preveu aprovar a final de març plantejarà «concentrar les ajudes fiscals a l'IRPF per a pensionistes i famílies, així com una millora de les pensions mínimes i de viduïtat».

En aquest marc, va advertir que qualsevol acord sobre pensions passa per la negociació dels pressupostos del 2018, que, de moment, no tenen el suport majoritari de la cambra. És en aquest debat, va afirmar, on caldrà «valorar quines decisions volem adoptar sobre ingressos tributaris i sobre despeses socials», i tot plegat «tenint molt en compte que no podem gastar el que no tenim i que estem obligats a complir els nostres compromisos europeus en matèria de dèficit públic». Segons Rajoy, l'únic «secret» que garanteix les pensions «d'avui i demà» és «l'ocupació». «Com més i millor ocupació, millors pensions», va afirmar alhora que va demanar «responsabilitat» en aquest debat que ha de tenir com a prioritat, va dir, «mantenir el sistema». Rajoy va admetre que el Pacte de Toledo «necessita un nou impuls», però va dir que no li cal «una rectificació».



L'oposició no s'ho creu

«Presa de pèl», mesura «populista» i «manca de respecte» són alguns dels qualificatius amb què els grups de l'oposició van reaccionar al discurs de Rajoy. «Per favor, un respecte a les vídues d'aquest país, que porten sis anys sense que vostès hagin augmentat la base reguladora», li va retreure la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que el va acusar de carregar en els pensionistes el pes de la crisi. El líder de Podem, Pablo Iglesias, li va recordar que el sistema de pensions és un dret recollit a la Constitució, i el de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar que la voluntat dels pares de la Constitució no era que el debat sobre el sistema servís per «proposar coses populistes», sinó per garantir la prestació. ERC, PNB i PDeCAT també van demanar al president espanyol que adopti mesures urgents per garantir el sistema en base a una revalorització.

Robles va retreure a Rajoy la pèrdua del poder adquisitiu dels pensionistes durant el seu mandat i li va preguntar si creu que els pensionistes «es mereixen» l'augment del 0,25% que ha activat el seu executiu. Segons Iglesias, Rajoy aboca els pensionistes a una situació que «no és decent». «Diu que no hi ha diners», va dir a Rajoy, mentre «es gasta 2.000 milions d'euros per rescatar les autopistes, els mateixos que hauria costat revaloritzar les pensions». Rivera també va recordar a Rajoy que la Constitució «obliga» a oferir «pensions dignes» i «revaloritzar-les». «No podem caure en l'error de portar això a un debat de rojos contra blaus», va afirmar el líder del partit taronja.