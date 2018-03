Toys 'R' Us vol vendre les seves botigues a Espanya després de tancar als EUA

La cadena de botigues de joguines Toys "R" Us està analitzant les alternatives, incloent una possible venda, per les seves operacions a Espanya, on compta amb 53 botigues i uns 1.600 empleats, a més d'altres països com Austràlia, França, Polònia i Portugal, després de haver registrat aquest dijous una sol·licitud davant els tribunals per iniciar el procés de liquidació d'inventaris en el seu negoci dels EUA, on compta amb 735 botigues.

Així mateix, la multinacional va confirmar que portarà a terme un procés de cessament d'activitat i reorganització per a la venda de les seves operacions al Canadà i a nivell internacional a Àsia i Europa Central, incloent Alemanya, Àustria i Suïssa.

En el cas de les operacions a Espanya, així com en el d'Austràlia, França, Polònia i Portugal, la companyia ha indicat que "s'estan analitzant les seves alternatives, incloent una venda potencial en els seus respectius mercats". No obstant això, la multinacional ha subratllat que les botigues de Toys "R" Us en tots aquests mercats internacionals "actualment estan obertes i prestant servei als clients". Toys "R" Us compta amb una xarxa de 53 establiments a Espanya, on la seva plantilla supera els 1.600 empleats.

"Estic molt decebut amb aquest resultat, però ja no comptem amb el suport financer per continuar amb les operacions als EUA, per la qual cosa estem implementant un procés ordenat de tancament del nostre negoci nord-americà i buscarem el cessament d'activitat o la reorganització de certs negocis internacionals, mentre altres consideren les seves opcions ", va declarar Dave Brandon, president i conseller delegat de Toys" R "Us.

"És un dia profundament trist per a nosaltres, així com per als milions de nens i famílies a qui hem servit durant els últims 70 anys", va afegir el màxim executiu de la cadena de botigues de joguines fundada el 1957, que s'havia declarat en fallida als EUA el passat 18 de setembre, data des de quan estava immersa en un procés de reestructuració que no ha permès la seva viabilitat.

Per la seva banda, la filial britànica de la cadena nord-americana de botigues de joguines Toys "R" Us, que es va declarar en suspensió de pagaments al país el passat mes de febrer, va anunciar aquest dimecres que tancarà totes les seves botigues al llarg de les pròximes sis setmanes al no haver estat possible assegurar la seva venda.

Segons l'administrador independent Moorfields Advisory Limited, encarregat de tutelar la liquidació ordenada del negoci, encara segueixen oberts a l'interès de possibles compradors. No obstant això, en els últims dies s'han tancat un total de 25 botigues Toys 'R' Us, mentre que els 75 establiments restants es tancaran durant les pròximes sis setmanes.