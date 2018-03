Les vendes del comerç al detall augmenten l'1,3% el mes de gener

L'índex general del comerç minorista a Catalunya el gener va augmentar l'1,3% en relació amb el gener del 2017, segons les dades publicades per l'institut d'estadística espanyol. En el conjunt de l'Estat espanyol, aquesta taxa el gener ha crescut una mitjana del 2,5%. En relació amb l'evolució de l'ocupació al sector del comerç minorista a Catalunya, l'INE indica que l'ocupació a les botigues al detall va augmentar el gener el 0,7% en relació amb el gener del 2017. A l'Estat espanyol, l'ocupació va augmentar l'1% el gener en termes anuals. Per sectors, les botigues d'alimentació van registrar un increment de les vendes de l'1%, l'equipament de la llar i altres béns el 4,4% i l'equipament personal va veure com les vendes queien el 0,3%. Per dimensió dels punts de venda, les petites cadenes van incrementar les vendes el 4,2%, les grans cadenes el 4,1% i les grans superfícies el 0,6%.