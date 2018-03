El volum d'exportacions de les industrials internacionalitzades augmenta el 9,2% l'any 2017

Les exportacions de les empreses industrials internacionalitzades han augmentat el 9,2% durant el 2017, segons dades de l'Associació de les empreses industrials internacionalitzades (Amec) publicades en el seu informe anual «Conjuntura 2017 i Perspectives 2018», que es va presentar ahir. L'associació subratlla que aquesta xifra posa de manifest la nova embranzida que guanyen les vendes a causa d'un «millor comportament» de la demanda exterior i de l'«esforç» innovador de les empreses, després de la desacceleració experimentada el 2016.

Així, fins al 70% d'aquestes empreses van incrementar l'any passat les seves exportacions, que van superar els 5.400 milions d'euros. No obstant, la propensió exportadora s'ha estabilitzat i les exportacions representen, per terme mig, el 57,1% de la seva facturació, el mateix que l'any anterior, a causa també d'una millora del mercat intern, segons ha indicat Amec.

L'associació assenyala que, tot i les dades positives, tant la conjuntura estatal com la internacional van evolucionar menys favorablement del previst. Així, les empreses van tancar el 2017 amb bons resultats, però el 19% de les mateixes van empitjorar resultats respecte l'any anterior.

De cara aquest 2018, les empreses mantenen unes previsions «clarament optimistes», fins i tot millors a les realitzades l'any anterior, de manera que, segons destaca Amec, el 80% de les empreses preveu augmentar les vendes a l'exterior, amb una expectativa de creixement del 9,9%.

Els Estats Units continuen sent el principal focus d'interès i el primer mercat fora de la Unió Europea, tot i la incertesa generada per la tendència proteccionista. Juntament amb Àsia, són els principals objectius a abordar per les empreses pel seu gran potencial de creixement, subratlla l'associació. «L'oportunitat és als Estats Units i Àsia, per la seva dimensió i el creixement», destaca el president d'Amec, Manel Xifra, que indica que cal tenir en compte aquestes àrees per tal de complementar el posicionament que les empreses internacionalitzades tenen a Europa.

Amb l'important augment experimentat a Mèxic, el continent americà guanya pes fins a situar-se en el 18,2% de les exportacions i Rússia torna a despertar l'interès de les empreses.