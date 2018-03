CCOO i UGT convoquen manifestacions per les pensions

CCOO i UGT han convocat per al dissabte 17 de març més d'un centenar de manifestacions i concentracions a tot l'Estat per «exigir pensions dignes, la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC i la defensa del Sistema Públic de Pensions». En un comunicat, els sindicats fan una crida a la participació de la ciutadania en aquestes mobilitzacions «perquè no es pot consentir que el Govern segueixi empobrint els pensionistes, que perden poder adquisitiu, quan l'economia creix al 3% i els preus se situen en l'1,1%, mentre els pugen la pensió el 0,25%». Les organitzacions reclamen «un model públic de pensions eficaç, eficient i viable, cosa que és incompatible amb la reforma que el Partit Popular va aprovar en solitari el 2013, amb un índex de revaloració i un factor de sostenibilitat que porten implícits la retallada de les pensions a curt i a mitjà termini».