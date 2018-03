La Generalitat organitza la segona edició de la Setmana del Comerç

La Generalitat ha organitzat la segona edició de la Setmana del Comerç, que tindrà lloc del 19 al 25 de març, amb el voltant de 200 actuacions en tot el territori català, segons va detallar la Conselleria d'Empresa i Coneixement ahir en un comunicat. Aquesta iniciativa té com a objectius «aportar coneixement al sector, facilitar eines per millorar la seva competitivitat i apropar al ciutadà la importància del comerç en el model de país», pels quals 136 entitats i associacions s'han sumat en l'organització de diferents activitats, com a presentacions d'estudis, ponències i taules rodones. La setmana s'iniciarà el proper 19 de març a l'espai Endesa amb una sessió inaugural presidida pel secretari general de la conselleria, Pau Villòria, i continuarà del 20 al 23 de març amb les jornades de Comerç Increïble, que s'articularan en quatre eixos: construir experiències, gestió orientada a les persones, comerç, territori i vida urbana, i solucions digitals.