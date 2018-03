El Pla Estatal d'Habitatge assigna un màxim de 209,2 milions al Principat

Catalunya disposarà d'una ajuda estatal màxima de 209,23 milions d'euros per a subvencions del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, fet que suposa un increment superior als 92 milions respecte a la quantia màxima establerta en el pla anterior, que va ser de 116,74 milions. Per poder aconseguir aquesta quantia màxima, Catalunya, com la resta de comunitats, haurà d'aportar el 30% addicional al finançament que li correspon en aquest pla.

El nou pla té una dotació estatal de 1.443 milions, el 62,46% més respecte a la dotació pressupostària dels exercicis corresponents al pla 2013-2016. La gestió de les ajudes del pla cor-respondrà a les comunitats i la col·laboració amb Foment s'ha d'instrumentar a través de convenis en els quals s'establirà la previsió de finançament a aportar en cada anualitat per l'Estat, així com els compromisos de cofinançament de les actuacions que, si escau, assumeixi la comunitat.