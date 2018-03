Els professionals del Col·legi d'Economistes creuen que la situació millorarà durant els propers mesos

L'economia catalana millorarà en els propers mesos, segons l'opinió de 982 economistes del país (el 12,7% del total) recollida a l'Enquesta d'Hivern 2018 del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC). El 47,2% dels enquestats opina que en el primer quadrimestre del 2018 no hi haurà millora visible, mentre que el 31,9% apunta que sí que n'hi haurà. El 19,2% anticipa que empitjorarà i l'1,7% no té opinió. Per tant, afirmen els responsables de l'estudi, tot i que les perspectives dels col·legiats mostren el manteniment de la situació actual durant els primers mesos de l'any, «es palesa» un creixement «lleuger» en l'optimisme i una contracció en les expectatives negatives en comparació amb la situació present. Els que esperen una millora «són 1,7 vegades superior2 als que anticipen un empitjorament, fet que inverteix l'opinió actual sobre la situació econòmica (la proporció de pessimistes és 1,2 vegades més elevada que la d'optimistes).

L'Enquesta de Situació Econòmica del CEC també conclou que el 35,5% dels economistes apunta que la situació actual de l'economia catalana és pitjor que la de fa un any, el 33,2% esmenta que és la mateixa i el 30,9% indica que és millor. El 0,4% no té opinió. Afirmen els responsables de l'enquesta a partir d'aquests resultats que la situació de l'economia catalana en l'actualitat en relació amb la que hi havia fa un any «no és clara», atès que les respostes en un i altre sentit són «proporcionalment bastant similars».

L'Índex de Confiança dels Economistes s'ha contret a Catalunya i ha millorat a Espanya. Aquest índex sintetitza el sentiment dels col·legiats davant la situació econòmica general a partir de factors com ara l'evolució del PIB, el clima polític, la inflació, l'atur i els mercats financers. L'economia del Principat es valora amb un 5,46 i l'estatal amb un 5,34, davant del 5,61 i el 5,22 de la consulta del novembre del 2017.

Pel que fa als problemes de l'economia catalana, l'enquesta determina que la situació política i el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat segueixen sent els problemes més importants. El 67,6% dels enquestats situen el primer tema com a problema més important, mentre que el 55,4% opten pel segon. Els segueixen en importància la manca de reformes estructurals (38%), les deficiències d'infraestructures i comunicacions (37,7%) i l'atur (34,1%).