El 99,8% de sentències sobre clàusules abusives donen la raó al client

El 99,8% de les sentències dictades a Catalunya el segon semestre del 2017 sobre clàusules abusives van ser favorables al client, segons va informar ahir el Consell General del Poder Judicial en un comunicat. En nombres absoluts, es van dictar 494 sentències, de les que 493 van ser favorables al client.

De fet, el 100% de les sentències van ser favorables als clients a les comarques de Barcelona, Lleida i Girona, mentre que a Tarragona hi va haver una única sentència contrària.

Al conjunt de l'Estat, el 98,3% de les 9.326 sentències dictades durant tot l'any 2017 sobre clàusules abusives van ser favorables al client.

Així ho revelen les dades contingudes en l'annex sobre clàusules sòl que la Comissió Nacional d'Estadística Judicial va acordar incorporar als butlletins estadístics l'any passat i que els lletrats de l'Administració de Justícia van començar a omplir en el tercer trimestre del 2017. El primer pla d'urgència sobre clàusules abusives havia entrat en funcionament un mes abans, l'1 de juny

El pla consistia en l'especialització d'un total de cinquanta-quatre jutjats de primera instància –un per província al conjunt de la península i un a cadascuna de les principals illes dels arxipèlags canari i balear– per conèixer de manera exclusiva i no excloent aquesta classe d'assumptes, que es refereixen, entre d'altres, a clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteca i hipoteques multidivisa.