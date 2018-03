El comerç de Manresa posa els aparadors a disposició de la història recent de la ciutat

Un total de 35 aparadors comercials manresans fan un forat aquests dies per acollir peces procedents de l'exposició «Del PTV al TDK. Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i els anys noranta?», que romandrà oberta fins al 20 de maig al Museu de la Tècnica de la capital del Bages. L'acció, organitzada per la UBIC, el museu i l'Ajuntament, s'organitza amb motiu de la segona Setmana del Comerç, que la Generalitat promou arreu del país.

Vestigis del passat recent industrial, empremtes del comerç amb història i mobiliari urbà que ja forma part de la memòria col·lectiva de la ciutat conviuen des d'ahir i fins al 7 d'abril entre els productes habituals dels establiments que s'han decidit a participar en aquesta acció, amb la qual la UBIC pretén demostrar la voluntat de l'associació de «treballar en projectes de ciutat», segons explicava ahir la seva presidenta, Tània Infante.

Per al Museu de la Tècnica, aquesta col·laboració amb el comerç pemet «publicitar» un equipament «apartat» i que reclama més visibilitat a la ciutat, deia ahir la seva directora, Alba Subirana. «Se'ns coneix més pels actes que es fan a l'equipament que no pas pel fons del museu», lamentava Subirana.

L'exposició temporal de contingut nostàlgic i popular que ocupa ara el Museu ha semblat una bona oportunitat per donar a conèixer el fons propi i també la seva activitat global. De fet, «Del PTV al TDK», que va obrir portes el 17 de febrer passat, en el marc de les festes de la Llum, està sent de les exposicions temporals més reeixides de l'equipament, per la qual ha passat ja més d'un miler de persones, segons apunta Subirana. A més, aquesta exposició és de les escasses de producció pròpia que programa el museu. L'anterior va tenir lloc fa dos anys.

A més, tant l'exposició com l'acció de promoció del comerç encaixen, a parer d'Infante i Subirana, en l'esperit del programa de la capitalitat cultural de Manresa.

Jaume Arnau, regidor de Comerç de l'Ajuntament, destacava ahir precisament la implicació de la UBIC en activitats recents de ciutat, com va ser la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa i, ara, la capitalitat cultural. «La UBIC està posant el comerç al servei de les activitats de ciutat», constatava ahir Arnau, que valorava el potencial dels més de 1.400 punts de venda del comerç local com a aparadors promocionals de Manresa. Amb tot, en aquesta acció participen trenta-cinc establiments, la majoria al centre comercial i també molt habituals en les campanyes de dinamització organitzades per la UBIC. Falta que s'ampliï el llistat de botigues disposades a col·laborar amb l'afany dinamitzador de l'associació. «Però és difícil que se n'afegeixin de noves, perquè cadascuna té la seva pròpia dinàmica», constatava ahir Infante amb un punt de resignació.