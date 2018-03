La Generalitat destina 7,54 milions en ajuts al comerç, la moda i l'artesania el 2017, el 12,9% més

La Generalitat ha destinat 7,54 milions d'euros en ajuts al comerç, la moda i l'artesania durant el 2017, el 12,9% més que l'any anterior. Les subvencions atorgades a través del departament d'Empresa i Coneixement s'han repartit entre 1.778 projectes, el 16,2% més que durant el 2016. Més de la meitat dels ajuts –3,9 milions d'euros, el 52% del total– s'han donat a 350 projectes per a la millora de la competitivitat de l'empresa comercial, a través d'entitats i associacions de comerç. La resta d'ajuts s'han destinat a programes per a la nova implantació de comerços i la millora comercial dels establiments, a programes de transformació digital, per a la participació en activitats firals o en fires professionals, a programes per a la promoció i comercialització de productes artesans o a la internacionalització de la moda. El balanç del Programa d'Incentius del Consorci de Comerç, Artesania i Moda es va donar a conèixer ahir en la inauguració de la segona Setmana del Comerç, que se celebra fins diumenge amb l'objectiu de reflexionar i debatre sobre el paper del comerç i els seus reptes de futur. Durant la setmana se celebraran ponències, debats i taules rodones, i estan previstes més de 200 activitats arreu del territori, organitzades per més de 130 entitats i associacions de comerç.