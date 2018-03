Catalunya rep 3.093 milions d'euros el 2017 d'inversió estrangera, el 40% menys

La inversió estrangera va caure el 40% a Catalunya el 2017 i es va situar en els 3.093 milions d'euros, segons les dades publicades ahir pel ministeri d'Economia. Aquest descens es va produir després de dos anys de rècord, amb 5.378,1 milions d'euros el 2015 i 5.137,5 el 2016. Així, la xifra del 2017 se situa lleugerament per sobre de la del 2014, quan es van captar 3.052,1 milions.

Durant la primera meitat del 2017, les inversions van superar en el 27% les del mateix període de l'any anterior. Però durant el segon trimestre hi va haver un descens del 62%. La baixada més forta va ser entre juliol i setembre (el 75% menys que en el mateix període de l'any anterior). Al quart trimestre les inversions estrangeres van caure a la meitat, dels 1.763,7 milions del 2016 fins als 909,9 del 2017. Al conjunt de l'Estat, la inversió estrangera de tot l'any passat es va situar en els 23.757,6 milions d'euros, el 7,2% menys que l'any anterior.

Entre octubre i desembre de l'any passat, Catalunya va captar 909,9 milions d'euros en inversió estrangera, la xifra més baixa en aquest període des del 2009. Pel que fa al segon trimestre del 2017, els 530,5 milions rebuts són la xifra més petita en aquest trimestre des del 2012.

Per autonomies, Madrid lidera les inversions captades de l'exterior el 2017, amb 14.521 milions d'euros (el 61,1% del total i un augment del 24,7%), mentre que els 3.093 milions de Catalunya la situen en segon lloc (el 13% del total). En tercera posició hi ha el País Basc, amb 2.616 milions (11% del total i un augment del 71%). Aquestes tres comunitats concentren el 85,1% de la inversió productiva. El pes de la inversió a Catalunya respecte al conjunt de l'Estat ha passat del 20% el 2016 al 13% el 2017.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, els principals països inversors són Luxemburg (20,9%), Alemanya (13,6%), el Regne Unit (13,1%), els Estats Units (10,7%) i França (9,7%). Entre els cinc concentren el 68% del total. Els Estats Units va deixar de ser el primer inversor (caiguda del 50,1%) i va passar a ocupar la quarta posició. Suïssa va augmentar les inversions el 347,8% respecte el 2016, a causa de l'efecte d'una operació en concret. Els principals sectors de destí de la inversió productiva van ser activitats immobiliàries (13,2% del total), subministrament d'energia elèctrica i gas (10,3% del total), serveis financers (7%), telecomunicacions (6,7%) i comerç a l'engròs (6,4%). Aquests cinc sectors acaparen gairebé la meitat de la inversió de l'any a l'Estat espanyol. D'altra banda, la inversió productiva catalana a l'exterior va ser el 2017 de 6.543,3 milions d'euros, el 45% més que l'any anterior. Al conjunt de l'Estat va ser de 19.761 milions, el 47% menys.

La tendència és «bona»



El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, va desvincular del procés el descens en les inversions estrangeres en defensar que aquest tipus d'inversions no es decideixen en qüestió de mesos, sinó que en molts casos són fruit de la feina d'anys. En declaracions a l'ACN, Aregio va assegurar que cal tenir una «mirada més llarga» i observar les xifres en sèries de 5 anys per poder obtenir una fotografia fidel d'aquest indicador. En aquest sentit, Aregio va reivindicar que hi ha una «bona tendència», ja que la mitjana anual de les inversions estrangeres entre el 2013 i el 2017 va ser de 4.062 milions d'euros, el 34% per sobre dels 3.035 milions d'euros de mitjana registrats entre el 2008 i el 2012. Segons Aregio, «el procés fa sis anys que dura i les dades han tingut un cicle força positiu» en aquest període.