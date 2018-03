L'assessoria manresana Busquet, número 24 de l'Estat per facturació

L'assessoria manresana Busquet figura entre els vint-i-cinc despatxos del sector del conjunt de l'Estat per volum de facturació, segons un rànquing elaborat pel diari Expansión. Busquet figura en la posició número 24, amb una facturació total de 7,46 milions d'euros. Si es deixen a part les quatre grans firmes del sector (Deloitte, PwC, EY i KPMG), amb facturacions superiors cadascuna als 400 milions d'euros (que en conjunt suposen el 75% del negoci total), Busquet figuraria com la vintena assessoria de l'Estat per volum de negoci.

En total, el sector va facturar 2.710 milions d'euros el 2017, fet que suposa un creixement del 7,2%. Tot i que l'empenta per al creixement l'han aportat especialment les quatre grans firmes, el diari assegura que les petites i mitjanes empreses mantenen també una estela de creixement. Busquet va ser fundada el 1975 per Ramon Busquet i la seva esposa, Maria Dolors Arrufat.