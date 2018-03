Mas de la Sala rep un nou Wedding Awards en la categoria de Banquet

El restaurant i hotel sallentí Mas de la Sala (l'antic Hostal del Camp) ha estat guardonat amb el premi Wedding Awards 2018 en la categoria Banquet. Des de fa cinc anys, Bodas.net atorga aquests premis a l'excel·lència en el servei ofert per les empreses del sector nupcial de l'Estat. El guardó premia el 5% de les empreses que han obtingutmés opinions i les millors qualificacions de cada categoria entre més de 41.000 empreses, tenint també en consideració la seva continuïtat i la qualitat del servei ofert.

Els premis Wedding Awards es reparteixen entre 18 categories: Banquet, Catering, Fotografia i Vídeo, Música, Cotxe de noces, Transport, Invitacions de casament, Detalls de boda, Flors i decoració, Animació, Pastís nupcial, Núvia i complements, Nuvi i complements, Bellesa i assessorament, Joieria, Lluna de mel, Organització i Altres categories.

Per a Mas de la Sala, és el cinquè any consecutiu que rep aquest guardó atorgat per Bodas.net, d'entre més de 38.000 empreses en línia del sector nupcial.