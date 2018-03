Brussel·les proposa crear un impost per als ingressos dels gegants digitals

La Comissió Europea va proposar ahir crear un impost del 3% sobre la facturació de les multinacionals digitals amb què els països del bloc comunitari podrien recaptar uns 5.000 milions d'euros l'any. En concret, Brussel·les aposta per aplicar aquest gravamen sobre la facturació de les empreses que tenen uns ingressos globals que superen els 750 milions a tot el món i els 50 milions en el bloc comunitari. No obstant això, aquest impost s'aplicaria de manera temporal fins que s'adoptin les normes generals sobre l'impost de societats i ajudarà a evitar que els països de la UE aprovin mesures «unilaterals» que puguin crear un «mosaic» de respostes nacionals. En particular, la taxa temporal gravaria els ingressos generats per activitats en què els usuaris juguen un «paper important» en la creació de valor i que són difícils de «capturar» per les regles fiscals actuals.