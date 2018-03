El campus de Manresa i el CIO organitzen unes jornades d'orientació professional

El Campus Universitari de Manresa i el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) organitzen els dies 4, 5 i 7 d'abril les jornades «De la universitat a la feina» amb l'objectiu d'ajudar a enfocar el futur professional dels estudiants universitaris o acabats de graduar, així com als estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS).

La primera activitat consistirà en una xerrada titulada «Desorientació professional: llegenda i altres mentides sobre la recerca de feina», a càrrec del mateix CIO. La xerrada es farà tant a la FUB com a l'EPSEM, cobrint les franges horàries de matí i de tarda, per facilitar l'assistència. Així, una xer-rada es farà el dimecres 4 d'abril, a les 12.00 h, a la sala d'actes de l'EPSEM i el dijous 5 d'abril, a les 18.00 h, a la sala d'actes de l'edifici FUB2.

El dissabte 7 d'abril tindrà lloc una matinal de formació i recursos a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), de 9.30 a 13.30h, que inclourà xer-rades, tallers pràctics i altres recursos. L'activitat està pensada com a complement de les xerrades prèvies dels dies anteriors.

Així, s'hi podran escoltar les xerrades «Els meus punts forts i els meus punts dèbils» i «Ara sí, a punt per encarrilar el meu futur professional», a càrrec de l'orientador professional del CIO Carlos Bella, i participar en un dels tres tallers pràctics que s'han organitzat: un sobre «El perfil professional», a càrrec de tècnics del CIO; un altre serà sobre «Selecció personal per competències», a càrrec de Betlem Muñoz, responsable de Gestió de Persones d'UManresa; i un tercer abordarà la qüestió de la « Personal branding a les xarxes», a càrrec d'Enric Bastardas, professor dels estudis d'ADE d'UManresa.

A la mateixa BCUM hi haurà diferents espais habilitats amb més recursos, com un espai per fer-se una foto professional per al perfil de LinkedIn, un per fer-se targetes de presentació amb QR i un altre on es farà una avaluació exprés de currículums vitae.

Segons els organitzadors, aquest conjunt d'activitats suposen «una oportunitat d'actualitzar-se i desmitificar idees preconcebudes per a la recerca de feina».

Les inscripcions són gratuïtes per a aquestes activitats però cal inscriure's prèviament. Es pot trobar tota la informació detallada i el formulari d'inscripcions a http://delauniversitatalafeina.campusmanresa.cat/.