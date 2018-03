Gestió sostenible dels recursos hídrics

La vinculació i el compromís d´Endesa en el dia a dia del territori fa que el desenvolupament sostenible sigui un pilar essencial en l´estratègia de l´empresa. La dimensió ambiental té un pes molt important en totes les activitats de la companyia i en la posada en marxa de nous projectes. Des de fa anys Endesa ha identificat l´aigua com un recurs estratègic i focalitza grans esforços en la gestió integral dels seus usos en tots els àmbits d´activitat.



Generació hidràulica i sostenibilitat del territori

La generació hidràulica és una peça clau com a energia renovable, ja que en els propers anys aquest tipus d´energies guanyaran terreny i, per tant, contribuiran en el desenvolupament futur i sostenible del territori. En aquest sentit, la producció hidroelèctrica d´Endesa durant el 2017 ha representat un 6,3% de la producció total –amb descens respecte d´anys anteriors per la sequera que s´ha patit en el conjunt de l´Estat– i amb un parc hidroelèctric que representa el 19% de la capacitat instal·lada.

A Catalunya, la producció d´energia hidroelèctrica durant el 2017 ha estat de 2.837.632 MWh, mentre que el volum útil hidroelèctric ha estat de 936 hm3 (40,4%). Aquestes xifres representen una reducció del 7,9% pel que fa a la producció, vinculada a una disminució del 13,8% pel que fa al volum útil d´aigua per a ús hidroelèctric, ja que per poder produir energia hidroelèctrica primer s´han d´haver cobert tres necessitats essencials amb l'aigua emmagatzemada: el consum de boca, el cabal ecològic dels rius i el reg de terrenys. Per tant, en disposar de menys reserves d´aigua s´ha pogut produir menys.

Més enllà del subministrament d´energia elèctrica sense emissions, tal com assenyalen els objectius de l´Acord de París pel canvi climàtic, avui en dia les centrals hidràuliques tenen també una funció directa en la sostenibilitat del conjunt del territori. En concret cal destacar les activitats vinculades, d´una banda, a la gestió d´embassaments i de les 54 centrals hidràuliques catalanes. D´altra banda, a la col·laboració amb entitats culturals i esportives per facilitar l´ús social de rius i embassaments amb presència d´instal·lacions de generació elèctrica, sempre assegurant els criteris de seguretat i respecte pel medi ambient. I un altre aspecte són les visites a instal·lacions hidràuliques organitzades per Endesa Educa, la branca educativa de la companyia. L´any passat van ser un total de 765 les persones que van gaudir de l´experiència de conèixer una de les 21 instal·lacions visitables que hi ha arreu del territori. Coincidint amb el Dia Mundial de l´Aigua, 33 estudiants de l´Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcelona gaudiran d´una visita guiada a la central hidroelèctrica Lleida.



Mostra dels 50 anys a Susqueda

A més, i amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la presa i de l´embassament de Susqueda, a la comarca de la Selva, la setmana passada es va inaugurar una exposició a la seva sala de columnes sobre la història del complex hidroelèctric i el seu entorn. L´exposició romandrà oberta –de moment- fins al proper mes d´octubre, i es pot visitar un dissabte al mes a les 9, 10, 11 i 12 hores, fruit d´un conveni entre Endesa i l´Ajuntament de Susqueda, mitjançant el qual la companyia ha cedit al consistori la sala de columnes de la presa per organitzar i gestionar els itineraris. Aquest acord és idèntic al que Endesa ha fet amb espais expositius similars ubicats a les centrals de Talarn (Pallars Jussà) i de Camarasa (Noguera).



Pla de Sostenibilitat d´Endesa

El Pla de Sostenibilitat d´Endesa forma part del compromís amb el desenvolupament sostenible com a part essencial de l´activitat de l´empresa. És per això que periòdicament es fixen objectius sobre la reducció del consum de l´aigua, entre d´altres, per tal de fer-ne un ús eficient tant en les instal·lacions de generació com en les oficines de l´empresa.

Així, la companyia està contínuament actualitzant i alineant les seves estratègies corporatives relacionades amb l´aigua amb els objectius de les noves polítiques públiques que es promouen. En aquest sentit, l´empresa realitza sempre l´optimització dels usos d´aigua dolça de manera que en més de la meitat dels centres de producció ja no se´n consumeix. Així, per exemple, centrals tèrmiques s´abasteixen únicament d´aigua salada per a tots els seus usos, i fins i tot centrals hidroelèctriques realitzen un ús de l´aigua sense consum.

Cal destacar, també, que tots els centres de producció d´Endesa que consumeixen aigua ho fan dins el valors normals esperats per a centrals de les diferents tecnologies utilitzades, ja que totes les centrals disposen d´un sistema de gestió ambiental certificat ISO 14001, que fixa objectius de reducció de consums d´aigua o de millora d´abocaments, mesures que permeten reduir la disponibilitat d´aigua dolça en les seves respectives conques. Així, centrals hidràuliques d´Endesa a Catalunya, repartides entre les diferents demarcacions, han rebut també la Certificació Ambiental Multiemplaçament atorgada per AENOR, l´Associació Espanyola de Normalització i Certificació, una entitat dedicada al desenvolupament de normalització i la certificació en tots els sectors industrials i de serveis.

Endesa acaba de ser distingida també per la CDP Water Disclosure, amb qui col·labora des de fa 8 anys, amb el CDP Europe Awards 2017 per la gestió de l´aigua en la seva activitat. La CDP Water Disclosure és una iniciativa que recopila dades relatives a la gestió de l´aigua de grans corporacions mundials per tal d´informar els mercats, de manera que motiva les empreses a reduir el seu impacte mediambiental a través de la informació que faciliten a inversors i clients de les grans corporacions.