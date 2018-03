L'ExpoBages 2018 guanyarà nous espais i espera superar els 150 estands

Guanyar espais al centre de Manresa i assolir la xifra de 150 estands és l'objectiu d'ExpoBages 2018, que se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de maig tot sumant esforços un any més amb la Fira de l'Ascensió, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa. La d'enguany serà la 38a edició del certamen i la sisena des que va traslladar-se del Palau Firal al centre de la ciutat. Segons els organitzadors, les previsions són que la fira guanyi espais del centre de la ciutat, ocupant carrers que fins ara no havien acollit estands. Tot i que l'eix central continuarà essent el Passeig Pere III, la plaça Sant Domènec i àrees properes, s'estudia la possibilitat d'incorporar-hi noves zones per poder atraure més expositors i ampliar l'oferta per als visitants. A la vegada, es continuarà apostant pel centre històric, amb la plaça Major i la Plana de l'Om com a espais de dinamització. Amb tot això, s'espera superar els 150 expositors, que seria una xifra rècord.