La conservació de la biodiversitat és un dels pilars del Pla de Sostenibilitat d´Endesa, i per això s´ha desenvolupat el Pla de Conservació de la Biodiversitat d´Endesa. L´aigua, entesa com a recurs, hàbitat i element indispensable per a la vida, juga un paper transcendental en la conservació de la biodiversitat i això queda palès en el fet que un bon nombre de projectes que formen part del Pla per a la Conservació de la Biodiversitat d´Endesa estan relacionats amb els recursos hídrics. Per exemple, activitats de divulgació i coneixement de la biodiversitat amb la participació en congressos; rescat de peixos al canal de forma periòdica; assajos al Centre d´Estudis i Documentació d´Endesa per al control de les poblacions de larves de musclo zebrat als pantans; i, entre d´altres, l´estudi Endesabats.



Endesabats

Aquest estudi es va iniciar el 2013 sobre la comunitat de quiròpters (o ratpenats) establerts en les instal·lacions hidroelèctriques d´Endesa, per estudiar i contribuir a conservar les espècies que viuen a les centrals hidràuliques. El projecte ha demostrat que la conservació i reubicació d´aquestes espècies de quiròpters són beneficioses per als ecosistemes propers, ja que juguen un paper clau com a reguladors de les poblacions d´insectes i possibles plagues forestals. L´última actuació va ser la instal·lació de caixes niu per a ratpenats a la central hidroelèctrica de la Baells, l´any passat.