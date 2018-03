El preu del lloguer de naus a Manresa és el més baix dels grans municipis barcelonins

El preu del lloguer de naus industrials a Manresa és el més econòmic entre la setantena de principals ciutats de la demarcació de Barcelona, segons un estudi sobre cojuntura immobiliària no residencial elaborat per la consultoria Forcadell per a l'Associació de Promotors de Catalunya amb dades corresponents al segon semestre de l'any passat. La forquilla mitjana de preus a la capital del Bages oscil·la entre els 1,45 euros i els 2,75 euros el metre quadrat. La part mínima de la forquilla és la més baixa d'entre tots els municipis estudiats.

En contraposició, el preu mínim es dispara fins als 3,50 euros a Barcelona, 3,05 a Badalona i 2,98 euros a l'Hospitalet de Llobregat.

El mateix informe revela que el preu del lloguer al conjunt de la comarca del Bages va d'un mínim de 2,05 euros el metre quadrat als 2,81 euros de màxim, fet que suposa una variació del 15,03% interanual. Aquest increment suposa el tercer més elevat durant el segon semestre del 2017 del conjunt de comarques de la demarcació, només per darrere del Garraf (19,91%) i de l'Anoia (16,76%). El creixement més baix va tenir lloc al Vallès Oriental (11,75%).

L'informe també aporta dades dels preus de venda per municipis i comarques, fet que posa de manifest que a Manresa el preu oscil·la entre els 390 i els 582 euros el metre quadrat. Aquestes xifres situen la capital del Bages en la franja més econòmica de la demarcació, just per sobre de Sant Fruitós de Bages i Santa Margarida i els Monjos (375 euros) i Igualada (380 euros). Les xifres són molt inferiors als mínims més elevats de la demarcació, que es poden trobar a Barcelona (635 euros) i Badalona (603 euros).

Als municipis del Baix Llobregat Nord, els preus mínims oscil·len entre els 403 d'Olesa de Montserrat i els 456 d'Abrera.

Per comarques, el preu de venda al Bages es va situar en una forquilla entre els 477 euros i els 613,75 euros el metre quadrat, fet que suposa un increment del 8,41% respecte a l'any anterior. Només a Osona els preus van créixer a un ritme inferior (3,44%) en el conjunt de la demarcació barcelonina. A l'Anoia, en canvi, el preu es va disparar el 13%, fins a una forquilla d'entre 478 i 581,50 euros. Els preus només van créixer més al Barcelonès (13,39%).

L'informe de conjuntura immobiliària no residencial també analitza l'evolució dels preus dels solars industrials. Així, a Manresa el valor del sòl es va situar entre els 103 i els 189 euros el metre quadrat, una mica per sobre del preu a Santa Margarida i els Monjos (91), Sant Fruitós de Bages (98), Vic (99), la Garriga (99), Vallirana (100), Igualada (100) i Sant Celoni (102), però tres vegades per sota del valor mínim dels solars a Barcelona (353 euros).

L'informe de l'Associació de Promotors constata el «declivi» de l'oferta de naus de lloguer a la demarcació de Barcelona. Les comarques properes a la capital catalana són les que ofereixen més disponibilitat de naus, però l'informe avança que actualment el volum de demandes «és suficientment elevat com perquè ja es puguin impulsar promocions a risc al sector industrial».

Quant als preus, l'estudi de Forcadell constata que les rendes es van mantenir, en el segon semestre, en la tendència alcista, un creixement que ja s'està experimentant des del 2013 i que s'ha accentuat en el darrer any.

Respecte de la venda, diu l'informe, continua llastada per la falta de nous metres quadrats al mercat i es constata que «part dels propietaris de naus industrials estan traspassant el producte en venda al mercat de lloguer per treure una rendibilitat i mantenir el patrimoni». Els preus es mantenen a l'alça, però pugen els valors màxims.