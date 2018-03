Els ecosistemes danyats afecten la quantitat i la qualitat de l'aigua disponible per al consum humà. Actualment 2.100 milions de persones viuen sense aigua potable a casa seva, cosa que afecta la seva salut, educació i mitjans de subsistència. Enguany, el Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra avui arreu del món, vol centrar l'atenció en la importància de l'aigua. Amb aquest tema es fa una crida a la reflexió de com la naturalesa té el potencial de resoldre molts dels reptes relacionats amb l'aigua que afronta la humanitat.

Des del 1993, l´ONU ha designat el 22 de març com el Dia Mundial de l´Aigua per fer pedagogia al voltant de la importància i els efectes que incideixen directament en la qualitat, la disponibilitat o l´escassetat de l´aigua. La campanya d´aquest any, «La resposta és a la natura», explora com es pot usar la naturalesa per superar els reptes de l'aigua del segle XXI. El dany ambiental, juntament amb el canvi climàtic, està impulsant les crisis relacionades amb l'aigua que es poden veure a tot el món. Les inundacions, la sequera i la contaminació de l'aigua empitjoren amb la degradació de la vegetació, el sòl, els rius i els llacs. Quan es descuiden els ecosistemes, es fa més difícil proporcionar a tota la població l'aigua que es necessita per sobreviure i prosperar.

Les solucions basades en la naturalesa tenen el potencial de resoldre molts dels reptes relacionats amb l'aigua. És necessari harmonitzar l'entorn natural amb la infraestructura creada per l'ésser humà i trobar formes de reconnectar rius amb planures, reforestar boscos, restaurar aiguamolls i donar espai a la naturalesa per reequilibrar el cicle de l'aigua, amb el qual es pot millorar la salut dels ecosistemes i la qualitat de vida.

El punt sis del Desenvolupament sostenible compromet el món a assegurar que tothom tingui accés a l´aigua potable abans del 2030 i que inclogui objectius sobre la protecció del medi natural i la reducció de la contaminació. Aquest Dia Mundial de l´Aigua pretén explorar solucions basades en la naturalesa per complir aquests desafiaments.



Dades alarmants

L´ONU calcula que el 2050 la població mundial haurà crescut en uns 2.000 milions de persones i la demanda mundial de l'aigua podria ser fins a un 30% superior a l´actual. En l'actualitat, al voltant de 1.900 milions de persones viuen en zones on es podria donar una seriosa escassetat d´aigua. El 2050, aquesta xifra podria situar-se al voltant dels 3.000 milions de persones.

Una altra qüestió és la qualitat d´aquesta aigua. Segons dades de l´ONU, s'estima que 1.800 milions de persones consumeixen aigua potable d´una font no millorada, sense protecció davant la contaminació ocasionada per les femtes humanes. A escala mundial, més del 80% de les aigües residuals generades per la societat tornen al medi ambient sense ser tractades o reutilitzades.