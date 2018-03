Seat va obtenir l'any passat els millors resultats de la seva història amb un benefici de 286 MEUR

Seat va obtenir el 2017 els millors resultats de la seva història amb un benefici després d'impostos de 286 milions d'euros, un 21,3% més que un any enrere si no es té en compte l'efecte extraordinari que va suposar la venta de la filial VW Finance. La facturació total es va situar en els 9.552 milions d'euros , un 11,1% més que el 2016. D'aquesta manera, Seat acumula cinc anys consecutius obtenint beneficis. El president de Seat, Luca de Meo, que ha qualificat el 2017 d'"any rècord", ha justificat les bones xifres per l'increment de les vendes, que l'any passat es va situar en les 468.000 unitats, "un rendiment equilibrat de tots els models", i un major marge de benefici en vehicles com l'Ateca. En vista al futur, ha destacat que "un cop travessat el desert i consolidada la marca", Seat continuarà amb la seva ofensiva de producte amb el llançament d'un nou vehicle cada sis mesos fins el 2020, any en que traurà al mercat el seu primer elèctric 100% que fabricarà a Alemanya. Amb aquests objectius, el president de l'automobilística catalana no ha descartat una futura ampliació de la factoria de Martorell que actualment treballa al 95% de la seva capacitat i que en breu començarà a fabricar l'Audi A1 i el nou León híbrid endollable.