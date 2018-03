Tan clar com l'aigua

Cada dia obrim l´aixeta diverses vegades. En molts casos ho fem sense pensar-hi, l´obrim i l´aigua raja. Ja sigui per beure, per dutxar-nos, per cuinar, per rentar el gos, per fregar el terra... el que és habitual a casa nostra és gaudir d´aquest recurs en abundància i de forma immediata. Tant és així que la majoria de la gent no pensa que l'aigua no és infinita i que gaudir d'un bon servei de proveïment, a tota hora i tots els dies de l'any, és el resultat d'un procés de gestió costós que exigeix tecnologia, especialització i molta dedicació.



De la natura a casa

L'aigua, captada en dessalinitzadores -en zones properes al mar- o embassaments, ha de ser tractada i potabilitzada per al consum humà. Cal eliminar-ne les impureses i microorganismes abans de la seva distribució. Aquest és el penúltim pas en un procés que arriba a la seva fi amb la recollida de l'aigua usada i la seva depuració per ser retornada al mitjà natural en les millors condicions.



A l´Estat espanyol, grans empreses com Aqualia s'integren en un model mixt públic-privat de gestió del cicle integral de l'aigua per posar al servei dels municipis, independentment de la seva situació i grandària, les infraestructures i equipaments necessaris per garantir el subministrament.



Segons informaciondelagua.com, a l´Estat espanyol existeixen 224.000 quilòmetres de xarxes de distribució d'aigua (uns 5 metres de canonada per persona), 1.300 estacions de Tractament d'Aigua Potable que subministren un total de 4.231 hm3, 165.000 quilòmetres de xarxa de clavegueram i gairebé 3.000 Estacions de Depuració d'Aigües Residuals. Aqualia porta l'aigua a les aixetes de les llars de 1.100 poblacions a l´Estat espanyol i gestiona 72.753 quilòmetres de xarxes, gairebé dues vegades el perímetre de la Terra.