El mercat de Puigmercadal acull demà la presentació de la Taula de l'Oli del Bages

El mercat de Puigmercadal de Manresa acollirà demà la presentació de la Taula de l'Oli del Bages, una plataforma impulsada pel Rebost del Bages amb l'objectiu de promoure les varietats locals i els productors d'oli de la comarca. La presentació s'emmarca en una jornada que, amb el lema «Al mercat ens portem l'oli», inclourà tastos i degustacions, així com receptes a base d'olis fetes per paradistes del mercat. L'activitat al Puigmercadal començarà a partir de les 11 h. Alguns dels productors vinculats a la taula presentaran els seus productes i hi haurà dos tastos d'oli: un a les 11.30 h i l'altre a les 12.30 h. L'assistència és gratuïta, però per assegurar la plaça cal inscriure's abans. Paral·lelament, a totes les parades del mercat es podran fer degustacions gratuïtes i els paradistes oferiran plats elaborats amb olis de productors de la comarca. D'altra banda, durant tota la setmana vinent es podrà comprar oli dels productors locals a les parades del mercat. Aquesta jornada està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, que gestiona el mercat de Puigmercadal, juntament amb Mengem Bages i el Consell Comarcal del Bages.