Seat llançarà al mercat sis nous models fins a l'any 2020  

Seat ha fixat el 2020 com l'any en què donarà el salt a l'electrificació, amb el llançament del seu primer vehicle de propulsió 100% elèctrica i d'una versió híbrida endollable de la nova generació del León com a part de la seva ofensiva de producte a través de la qual introduirà un nou cotxe cada sis mesos fins al 2020.

El vehicle elèctric de la firma amb seu a Martorell, que serà fabricat sobre la plataforma MEB del grup Volkswagen a Zwickau, tindrà una autonomia de 500 quilòmetres i «almenys» un nivell 2 de capacitat de conducció autònoma, segons va anunciar ahir el president de la companyia, Luca de Meo, durant la presentació dels resultats de la marca, que per primer cop es va fer a Madrid. A més, De Meo va detallar que pertanyerà al segment C, el «nucli» del mercat europeu. També va avançar que entre el 2020 i el 2025 arribarà el segon model 100% elèctric de la companyia per complir amb el límit d'emissions de Brussel·les.

«El motiu pel qual estem introduint aquestes tecnologies és perquè no renunciem als objectius de reducció d'emissions ni per al 2021 ni per al 2025. Estem aportant híbrids i híbrids endollables a la planta de Martorell, fet que és un primer pas important. Seguirem lluitant», va indicar.

Fins al 2020, el fabricant llançarà un total de sis cotxes nous. Els dos primers vehicles a arribar al mercat seran el Seat Tarraco i el Cupra Ateca, que es comercialitzaran a final d'aquest any. Per la seva banda, el 2019 arribarà als concessionaris la nova generació del Seat León amb dues variants (el model de cinc portes i la versió familiar ST), i un any més tard la versió híbrida endollable d'aquest i el primer elèctric i Crossover Utility Vehicle (CUV) de la signatura.

Tal com ja va avançar el grup VW, Seat va obtenir l'any passat un benefici després d'impostos de 286 milions d'euros, el 21,3% més que un any enrere, i el més alt de la seva història si no es té en compte l'efecte extraordinari que va suposar la venta de la filial VW Finance en l'exercici del 2016. La facturació total es va situar en els 9.552 milions d'euros, l'11,1% més que el 2016. D'aquesta manera, Seat acumula cinc anys consecutius obtenint beneficis. De Meo, que va qualificar el 2017 d'«any rècord», va justificar les bones xifres per l'increment de les vendes, que l'any passat es va situar en les 468.000 unitats, «un rendiment equilibrat de tots els models», i un augment de marge de benefici en vehicles com l'Ateca.