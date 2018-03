El 87% dels comerços catalans tenen perfil a les xarxes socials

El 87% dels comerços catalans tenen un perfil a alguna xarxa social. D'aquests, el 97% té presència a Facebook. El 70% de les botigues té web pròpia i el 30% té botiga digital operativa. Són dades que s'extreuen de l'Autodiagnosi TIC, al qual hi han participat 1.229 comerços des del març de l'any 2017.

Es tracta d'una eina d'autoavaluació de competències digitals per a comerços impulsada per la Direcció General de Comerç, que analitza el grau de digitalització de les empreses del territori. El diagnosi atorga a la majoria de comerços catalans un nivell intermedi de maduresa digital: les empreses majoritàriament han començat a tenir més presència online, però les accions realitzades en termes de digitalització del negoci, ús d'Internet i xarxes socials són limitades i tenen un ampli marge de millora.

L'anàlisi de les dades extretes per la Direcció General de Comerç de l'Autodiagnosi TIC conclouen que les xarxes socials són l'eina digital més emprada pels comerços catalans per guanyar visibilitat i realitzar accions promocionals i de publicitat. El 97% d'empreses tenen presència a Facebook, la xarxa social amb més penetració al món del comerç i els serveis. El segueixen Instagram, amb el 63%, i Twitter, amb el 44%. També existeix una tendència habitual de tenir més d'una xarxa social, i el 22% dels comerços tenen perfils a Facebook i Instagram. Tot i la presència a les xarxes socials, la majoria dels comerços afirmen que no actualitzen els continguts dels seus perfils amb regularitat. El 43% ho fa cada setmana i un de cada dos enquestats reconeix no respondre les ressenyes ni els comentaris dels clients.

Les empreses catalanes comencen a introduir el comerç electrònic i el 30% té una botiga on-line. Les dades de l'informe destaquen que aquesta pràctica ha potenciat el mercat exterior, ja que el 14% dels comerciants que venen per Internet ho fan a l'estranger, principalment al mercat europeu.

L'informe de resultats de l'Autodiagnosi TIC, presentat aquest divendres en el marc de la celebració de la Setmana del Comerç, ha permès realitzar una anàlisi del nivell d'implantació digital als negocis del territori, tenint en compte diversos aspectes, com ara, per exemple, el posicionament web, l'ús de les xarxes socials, el comerç electrònic o bé el màrqueting i la comunicació digital del punt de venda.