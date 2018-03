«Si el dia és més llarg, la gent sembla estar més alegre i passa més hores al carrer comprant»

No hi ha xifres ni estudis que ho provin, però les opinions recollides coincideixen en afirmar que com més hores de llum té el dia, hi ha més gent al carrer i més probabilitats que augmenti el consum. Tania Infante, presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), reconeix que mai s'ha fet un estudi sobre quin efecte té el canvi d'hora en el comerç manresà. Però, segons explica, sí que hi ha botiguers que tenen la percepció que la gent està més alegre i també passa més hores al carrer comprant, fet que beneficia el sector. Aquest incentiu en el consum és també defensat per Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, que tot i això valora que «cal repensar el model perquè l'impacte ja no és el mateix que als 70». En la mateixa línia, Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa, assegura que la sensació que es té dels efectes del canvi d'hora és que «no tenen transcendència» i que suposen «més impediments que no pas beneficis per a l'economia».