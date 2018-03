Empresaris del Bages diuen que el canvi d'hora no comporta cap estalvi energètic

La propera matinada cal avançar els rellotges una hora: a les dues seran les tres. Es tracta d'una mesura que es va implantar arran de la crisi del petroli del 73 per aprofitar més les hores de sol i que durant anys ha representat un gran estalvi energètic. Ara, però, les xifres no demostren el mateix. Almenys per a les empreses del Bages. Les associacions empresarials i grans indústries del ter-ritori consideren la mesura innecessària. Alguns la titllen fins i tot de «ximpleria». No comporta, diuen, cap estalvi en el consum energètic. Tampoc té cap efecte sobre la producció ni fa que augmentin les vendes. Com a molt, expliquen, afecta negativament als treballadors perquè els «desajusta el rellotge intern i les rutines».

Montse Ambrós, gerent de les associacions d'empresaris de Bufalvent, els Trullols i Pont Nou, assegura que el canvi d'hora «no té cap transcendència» industrialment ni comercialment. «Com a molt, pot afectar als treballadors que fan el torn de matí, que vénen més adormits. Però ja està», diu. En aquesta línia s'expressa Antoni Tacho, vicepresident de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, que assegura que l'efecte és «mínim» perquè hi ha moltes fàbriques i tallers que treballen 24 hores i ho fan amb il·luminació artificial, i el mateix passa amb les oficines. Sebastià Catllà, president de la manresana Oliva Tor-ras, coincideix amb Tacho: «A l'empresa no ens afecta en res. No influeix en el consum de les màquines i tampoc en la il·luminació. Si fos per mi, no canviaria mai l'hora», afirma, malgrat que assegura que la mesura pot arribar a beneficiar en certa part al comerç, tot i que no existeixen estudis que ho demostrin.



Repercussió tecnològica

Tampoc aprecien cap benefici a l'empresa Maxion Wheels, l'antiga Lemmerz. Josep Maria Font, responsable del departament de Millora Contínua, afirma que en «el nostre sector canviar l'hora no té sentit perquè l'impacte és tan lleu que ni es detecta». A més, diu Font, la fàbrica té una instal·lació de lúmens externs que fan que la il·luminació de la nau i les oficines s'encengui o s'apagui automàticament en funció de la llum solar.

El mateix passa en el sector miner. Fonts d'Iberpotash confirmen que el canvi d'hora no té cap afectació en el consum de les seves plantes, ja que tant a l'interior de les mines com a les instal·lacions exteriors sempre tenen els llums encesos. A Denso Barcelona tampoc perceben cap afectació pel canvi d'hora. Fonts de l'empresa expliquen que tenen un sistema de control automàtic crepuscular que activa la il·luminació exterior i dels magatzems quan el nivell de llum baixa d'una consigna predeterminada.

Les innovacions tecnològiques són, doncs, un dels motius pels quals el consum d'energia ja no es veu afavorit per la mesura, com passava els anys 70. Almenys pel que fa al sector industrial, com hem vist fins ara, «on la robotització i la indústria 4.0, que mesura i analitza el consum, fa que l'estalvi ja no sigui significatiu», assegura Enric Torres, president de l'Associació de Parcs d'Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages (APAES). El Parlament europeu, que el febrer va reobrir el debat, titlla la mesura «d'obsoleta» i Brussel·les calcula que el canvi horari només suposa un estalvi energètic d'entre el 0,5% i el 2,5%, depenent del país.