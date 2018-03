L'economia catalana guanya pes en el PIB espanyol en la sortida de la crisi

n El procés de recuperació de l'economia entre el 2013 i el 2017 ha permès que Catalunya hagi guanyat pes en el conjunt del PIB espanyol en passar del 18,8% del PIB el 2013 fins al 19,2%, quatre dècimes més, segons les dades provisionals del 2017 publicades aquest divendres per l'institut d'estadística espanyol. En el cas de Madrid, la segona economia de l'Estat, el seu pes sobre el PIB ha passat del 18,8% que tenia el 2013, el mateix que Catalunya, fins a només una dècima més el 2017, el 18,9%.

Les dades publicades divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) demostren que Catalunya ha aprofitat molt més el procés de recuperació de l'economia que Madrid, cosa que ha augmentat el gap del pes de les dues economies en relació amb l'Estat. L'INE ha confirmat que l'economia catalana va créixer el 3,3% el 2017, una dècima menys del que va anunciar l'Idescat el 15 de març passat.

El procés de recuperació de l'economia espanyola, iniciat a partir de l'últim trimestre del 2013, ha estat més favorable per a l'economia catalana que per a la Comunitat de Madrid, segons es desprèn de les dades de la «Comptabilitat Regional d'Espanya» publicades aquest divendres per l'INE.

Quan el 2012 per primera vegada la Comunitat de Madrid va igualar amb Catalunya el seu pes econòmic en relació amb el PIB espanyol, amb un 18,8% d'aportació de riquesa a l'Estat, moltes veus de la comunitat van anunciar que Madrid estava a punt de liderar l'economia espanyola i de ser el veritable «motor econòmic» de l'Estat.

L'aportació més gran

En el transcurs d'aquest període de recuperació de l'economia iniciat en l'última part del 2013 i els primers mesos del 2014, l'economia catalana ha passat de ser el 18,8% de la riquesa de l'Estat al 19,2% en què ha tancat el 2017. En el mateix període, la Comunitat de Madrid ha passat del 18,8% d'aportació al PIB espanyol al 18,9%, amb un escàs increment de rellevància d'una dècima en els últims quatre anys.

El 19,2% de pes econòmic de Catalunya en el conjunt de l'economia espanyola és el percentatge més alt de la sèrie històrica de l'INE, que comença fa 18 anys, l'any 2000.

D'altra banda, l'INE també ha publicat les dades de creixement de les economies de les diferents autonomies i confirma que l'economia catalana va tancar el 2017 amb un creixement del 3,3%, una dècima menys que la informació anunciada el 15 de març passat per l'Idescat.

Mentre que el creixement del PIB de Catalunya s'ha situat en el 3,3%, el PIB espanyol ha tancat l'exercici amb un augment del 3,1%.

L'INE informa que les comunitats que més han crescut han estat Aragó amb un 3,6%, el Principat d'Astúries el 3,5% i la Comunitat de Madrid el 3,4%.

Les autonomies amb un creixement més baix van ser Ceuta, amb l'1,6%, Melilla l'1,7% i la Rioja l'1,8%.



PIB per capita

El PIB per capita està liderat per la Comunitat de Madrid amb 33.809 euros, una xifra que se situa un 35,2% per sobre de la mitjana espanyola, que va ser de 24.999 euros. Extremadura va ser l'autonomia amb el PIB per capita més baix amb 17.262 euros, un 30,9% per sota de la mitjana de l'Estat. Catalunya va registrar un PIB per capita de 29.936 euros, el quart territori de l'estat espanyol en el rànquing del PIB per capita, darrere de Madrid, País Basc i Navarra.