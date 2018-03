Nombroses ciutats europees declaren la guerra al dièsel

n La imatge sobre el dièsel ha fet un gir de ??? graus en només una dècada. De promocionar el seu desenvolupament per consolidar el seu regnat davant de la gasolina, les autoritats han optat ara per una ofensiva per esborrar qualsevol rastre d'aquest combustible de les carreteres, en una guerra que s'ha intensificat des de l'inici de l'escàndol del Dieselgate. Roma ha estat l'última ciutat europea de sumar-se a aquesta batalla davant del dièsel després d'anunciar recentment que la circulació d'aquests vehicles pel centre de la ciutat estarà prohibida a partir de l'any ????.

Bona part de les principals urbs europees ja tenen establert un calendari amb els terminis en què s'executarà la retirada d'aquests vehicles. Uns plans que ja han estat replicats per alguns dels grans fabricants. La sueca Volvo va anunciar a l'estiu que a partir del ???? tots els vehicles del seu catàleg seran elèctrics o híbrids. Però no és l'única. El Financial Times va filtrar que el grup FCA, propietari de marques com Jeep, Fiat, Chrysler o Alfa Romeo, preveu retirar tots els vehicles amb motor dièsel o gasolina a partir del ????, mentre que firmes com PSA avancen que tots els seus models tindran versió elèctrica el ????.



Tres vies

Amb la retirada d'aquest segment, els fabricants d'automòbils pretenen fer el salt a un setge al dièsel que es materialitza almenys de tres formes diferents. La més visible (i dràstica) és la prohibició total duta a terme per les diferents ciutats. El pas donat per Roma és una rèplica del que ja han fet abans algunes de les urbs més grans del Vell Continent.

París va anunciar que prohibirà completament la circulació de vehicles amb combustibles fòssils en dues fases. Una primera començarà l'any ????, a partir del qual estarà prohibit circular per la ciutat amb vehicles dièsel; i una segona, a partir de l'any ????, en què el veto s'estendrà també a aquells que es nodreixin de gasolina. Oslo, la capital de Noruega, prohibirà la circulació de tot tipus de vehicles pel centre de la ciutat a partir de l'any vinent, i només sis anys després està previst que aquest veto s'estengui a tots els altres nuclis urbans del país escandinau.



Barcelona i Madrid

A Brussel·les ja no poden circular els dièsel de més de ?? anys d'antiguitat, una mesura que entrarà en vigor l'any vinent a Barcelona, i aparcar al centre de la ciutat només serà possible si el vehicle de gasolina té menys de ?? anys (?? en el cas del dièsel). La capital d'Espanya, Madrid, anirà més enllà i el ???? només permetrà la circulació de vehicles amb motor de gasolina de menys de ?? anys i dièsel que no arribin als ?? anys.

Aquest setge al gasoil obligarà els fabricants a assumir un esforç addicional que s'incrementa a mesura que les autoritats acceleren els terminis per a la retirada de circulació d'aquests vehicles. «Apostar fort pels elèctrics posaria sota pressió la indústria de l'automòbil espanyola», alertava

el vicepresident executiu de PSA i

director d'operacions a Europa, Maxime Picat, que també revelava l'altra cara de la moneda dels vehicles verds. «Tots sabem que un vehicle elèctric no emet CO?, però que fa falta molt CO? per fabricar-lo», afegeix.

Aquestes restriccions al trànsit suposen l'obstacle més gran en el camí per als fabricants de vehicles dièsel, però no l'únic amb què es trobaran. El motiu que l'amo de Fiat es plantegi deixar de fabricar vehicles dièsel a partir del ???? i no, per exemple, del ????, té la seva explicació en l'enduriment de la normativa d'emissions de diòxid de carboni.

Ara el màxim legal se situa en ??? grams de CO? per cada quilòmetre, però Brussel·les el reduirà fins als ?? a partir del ????. Les marques que l'incompleixin s'enfronten a una multa de ?? euros per cada gram de CO? que excedeixi cada un d'aquests vehicles. Un fabricant que comercialitzi un milió de vehicles que, de mitjana, excedeixin aquest límit per ? grams s'enfrontaria a una sanció de ?.??? milions.

L'última peça del puzle la completa el canvi de rumb en les ajudes a la compra d'automòbils. Els plans Movea (Pla d'Impuls a la Mobilitat amb vehicles d'energies alternatives) i Movalt (Pla de Suport a la Mobilitat Alternativa) van prendre el relleu el ???? i el ???? del Pla Pive i, a diferència d'aquest, només financen l'adquisició de vehicles elèctrics, híbrids o d'hidrogen, de manera que es redueix la tendència del consumidor pel dièsel.