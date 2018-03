Cs anuncia un acord amb el PP per als pressupostos del 2018

El president de Cs, Albert Rivera, va anunciar ahir un acord del seu partit amb el PP per donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018. Cs i el PP ja havien tancat un principi d'acord fa uns mesos però el suport de la formació taronja estava en entredit, especialment per la investigació d'una senadora del PP relacionada amb la trama Púnica, Pilar Barreiro. Els de Rivera havien posat com a condició que el PP apartés la senadora, seguint l'acord de legislatura que recollia que cap càrrec investigat per corrupció podia mantenir-se actiu. Ara que ha marxat al grup mixt, les negociacions s'han aplanat i Rivera ha confirmat el suport de la formació taronja a la proposta del Govern espanyol.

Entre d'altres, Rivera va explicar que l'acord inclou una setmana més de permís de paternitat, la ja anunciada rebaixa fiscal en l'IRPF o un complement salarial per a joves amb contracte de formació, entre d'altres. El Govern espanyol aprovarà els pressupostos en un Consell de Ministres extraordinari, avui, però per al tràmit definitiu al Congrés encara necessita el suport del PNB per aprovar-los. Des de la formació basca, mantenen que fins que el 155 estigui en vigor, el PNB no es planteja obrir una negociació pressupostària. El Govern espanyol ha hagut de prorrogar els comptes del 2017 perquè encara no ha pogut aconseguir els suports necessaris. Cs i PP van tancar un principi d'acord fa uns mesos però, fins ara, l'acord no s'ha donat per tancat.



Pujaran les pensions mínimes

El projecte dels PGE contindrà una pujada de les pensions mínimes i de viduïtat del 2%, segons l'acord pressupostari anunciat ahir pel president de Cs, Albert Rivera. En una roda de premsa celebrada al Congrés, Rivera va assegurar que aquestes prestacions es revaloritzaran per sobre de la inflació, fet que ja havia avançat el president Mariano Rajoy en la seva compareixença al ple per parlar del sistema de pensions, encara que sense especificar la xifra de l'increment.

Rivera va afirmar que els pressupostos contindran diverses mesures dirigides específicament als pensionistes. Així, els que percebin una prestació d'entre 1.000 i 1.200 euros al mes podran beneficiar-se d'una rebaixa fiscal d'entre 30 i 60 euros, mentre que per als que cobrin entre 600 i 1.000 euros al mes s'ha acordat un complement fiscal negatiu.