L'empresa Unipost tanca finalment a Manresa i acomiada 43 treballadors

L'empresa de missatgeria Unipost ha tancat definitivament a Manresa i ha deixat 43 treballadors al carrer en dos mesos. Divendres passat va acomiadar 18 dels 19 empleats que encara treballaven a la delegació de la capital del Bages, mentre que en va deixar només un com a cap de repartiment per a tasques urgents i d'última hora, segons han explicat fonts sindicals. El mateix ha passat en altres delegacions com a Igualda o Terrassa, on l'empresa només ha mantingut també un treballador, que previsiblement acomiadarà a final d'abril.

La CGT ha denunciat en un comunicat els fets i ha criticat altres sindicats per «no fer costat als treballadors»: «CCOO va tornar a fer-li un favor a la patronal quan va convocar un règim d'aturades de dues hores amb la intenció de justificar la seva existència, però només va aconseguir desmobilitzar la plantilla», assegura, mentre que la CGT apostava per «una vaga total i indefinida des de l'inici del conflicte». En el comunicat, la CGT també retreu a l'Ajuntament de Manresa «no voler defensar les treballadores d'Unipost, tot i ser client de l'empresa», i assenyala que «només es va limitar a escoltar-les en un petit espai cedit per l'oposició a un ple municipal». Es demana si l'Ajuntament té, ara, «cap pla de reinserció laboral per ajudar les companyes».

Unipost ha deixat fora a Manresa un total de 43 treballadors, que formen part dels 2.200 a tot l'Estat espanyol que s'han vist afectats per l'ERO presentat per l'empresa l'octubre de l'any passat. A més, mesos d'impagaments als treballadors van comportar diverses denúncies contra els responsables de la companyia. A Manresa, la primera tongada d'acomiadaments va tenir lloc el 18 de gener i va afectar prop d'una vintena de persones. El 25 de gener se'n van fer fora quatre més, el 15 de març una i, finalment, 18 el 23 de març.



«Ens han pres la feina»

Imma Mas, treballadora d'Unipost i delegada sindical de la CGT, assegura que rebutgen les condicions de l'acomiadament «perquè només ens permetran cobrar 20 dies per any treballat», mentre que si la situació d'acomiadament no vingués donada per un ERE la indemnització seria de 45 o de 33 dies per any treballat. A més, explica Mas, aquests diners seran cobrats del Fons de Garantia Salarial (FOGASA), ja que l'empresa «no ens paga ni un duro», i afegeix que tots els treballadors ja tenen dies gastats del fons –motiu pel qual «no ho podrem cobrar tot»– i l'empresa «encara ens deu el 25% del salari de febrer, els 23 dies de març treballats, la part proporcional de les pagues extres i dies de vacances».

La delegada sindical lamenta que «ens han pres la feina, no l'hem perdut nosaltres», i carrega contra el director d'Unipost, Pablo Raventós, per «seguir cobrant 34.000 euros mensuals mentre l'empresa no pagava els seus treballadors i ens demanava paciència». Segons Mas, els advocats de l'empresa els van arribar a demanar davant les queixes per impagaments que deixessin de fer «la puta i la ramoneta». Ara, els acomiadats esperen veure com progressa la impugnació que ha fet la CGT de l'ERE i les denúncies de diversos treballadors. «Cap més sindicat ens defensa», diu Mas.