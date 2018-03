Les pensions més baixes i les de viduïtat creixeran fins a un 3% durant el 2018

Els pressupostos per al 2018 preveuen una pujada de les pensions més baixes d'entre l'1 i el 3% amb una dotació pressupostària de 1.000 milions d'euros que beneficiarà a prop de 6 milions de pensionistes, segons ha anunciat Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda i de la Funció Pública en el transcurs de la presentació del projecte de Llei dels Pressupostos de l'Estat per aquest 2018. L'augment del 3% beneficarà a 3 milions de pensionistes amb pensions mínimes i no contributives.

El projecte també inclou una elevació del límit de tributació que deixarà sense tributar en concepte d'IRPF a les persones que ingressin menys de 14.000 euros a l'any (fins ara era 12.000 euros) i un increment de la reducció dels tipus per als salaris fins al 18.000 euros que beneficiarà a un total de 3,5 milions de persones i amb un cost per l'Estat de 2.000 milions d'euros.

El Ministre ha destacat que aquest pressupostos del 2018 són uns pressupostos que beneficien als pensionistes i en general als treballadors que guanyin menys de 18.000 euros a l'any i als membres de les forces de seguretat de l'Estat que veuran com en un termini de tres anys equiparen els seus salaris amb els de les policies autonòmiques.