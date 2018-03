Turisme de Barcelona espera que «es normalitzi la situació»

Desprès de les protestes de divendres i diumenge al vespre, «la imatge de la ciutat no ha quedat malmesa», va assegurar ahir el regidor de Turisme de Barcelona, Agustí Colom. Per la seva banda, el president del consorci de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, va informar que fins al matí d'aquest dilluns no s'havia produït «cap anul·lació turística» i per això confia, va dir, que aquesta Setmana Santa es desenvoluparà amb «normalitat».

De fet, tan Gaspart com Colom van afirmar que la ocupació turística «creix» durant els primers mesos del 2018. Si bé durant el gener creixia amb el 1,3% respecte al mateix mes de l'any passat, al febrer ja ho feia amb el 2,3% i la previsió és que el març es mantingui aquest augment. Per altra banda, Gaspart espera que «es normalitzi la situació» i d'aquesta manera assegurar-se una bona campanya turística per a l'estiu. De tota manera, el regidor de Turisme va voler diferenciar les mobilitzacions del turisme i va defensar que «la ciutat conviu pacíficament», i el fet que hi hagi concentracions o manifestacions és «paral·lel» al turisme perquè la capital té «tots els seus serveis oberts».

De fet, el regidor va assegurar que la ciutat té «una resistència important», ja que després dels atemptats i de la inestabilitat política d'aquesta tardor la influència en turisme ha tingut «variacions mínimes», apuntant que la capital atrau 15 milions i mig de turistes anuals. Sobre el 2018, les dades d'ocupació hotelera també s'han reactivat amb el mercat espanyol. Colom ha afirmat que durant el mes de febrer «el turista espanyol va créixer el 3%».