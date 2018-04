L'atur baixa de 6.720 persones al març a Catalunya

El nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya en el mes de març s'ha situat en 411.461 persones, cosa que suposa 6.720 aturats menys que en el mes de febrer, l'1,61% menys, una caiguda més intensa que la registrada en l'estat espanyol, que aquest mes de març ha vist com la desocupació ha disminuït l'1,37%, unes dues dècimes per sota de Catalunya, segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La disminució de l'atur a Catalunya aquest mes de març ha estat condicionada per la contractació del sector serveis per fer front a la campanya de vacances de Setmana Santa i suposa el major descens en un mes de març dels últims dos anys. Catalunya encadena 57 mesos de caigudes interanuals de l'atur, des del juliol del 2013. En aquest mes de març, Catalunya és la segona autonomia amb el descens més gran de l'atur de l'Estat.