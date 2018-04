Deporvillage, l'e-commerce esportiu que més creix a Europa, segons Financial Times

La botiga on-line manresana Deporvillage s'ha posicionat com l'e-commerce esportiu que més ha crescut a Europa, segons el rànquing FT1000, elaborat per Financial Times. La llista inclou les 1.000 empreses europees que han aconseguit el percentatge més alt de creixement en relació amb els seus ingressos entre el 2013 i el 2016. Entre les empreses del rànquing, destaca l'àmbit de la tecnologia com el sector principal de creixement.

Segons la relació, Deporvillage ocupa la posició 274 entre el total de 1.000 empreses (i la primera del seu sector) en taxa de creixement anual compost, amb un increment anual mitjà del 84,6% entre els anys 2013 i 2016, els que analitza el rànquing d'enguany de Financial Times. En conjunt, entre el 2013 i el 2016, el creixement dels ingressos de Deporvillage ha estat del 529%.

Deporvillage va tancar el 2017 amb 35 milions d'euros en vendes, i així assolia un creixement del 60%, després de duplicar vendes el 2016, quan va aconseguir una facturació de 22 milions d'euros i un creixement del 100% respecte de l'exercici anterior.

Segons fonts de l'empresa manresana, les previsions de Deporvillage per a aquest 2018 són «clarament positives», amb expectatives de mantenir el creixement a doble dígit. Amb el milió de comandes ja assolit, la companyia està consolidant la seva activitat als països europeus on té presència, i intenta ultimar el llançament de la seva marca pròpia de material esportiu.

Fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, Deporvillage és la botiga on-line de l'Estat de material esportiu líder a Espanya, i un dels referents a Europa. Està especialitzada en ciclisme, running, triatló, natació, fitness i esports outdoor, i comercialitza a Espanya, França, Itàlia i Portugal més de 40.000 productes procedents d'unes 500 marques.

L'empresa té prop de 600.000 clients, a més de 4 milions de visites mensuals. En la seva trajectòria, ha comptat amb el suport de l'entorn de SeedRocket, i també formen part del seu accionariat companyies de capital de risc com l'espanyola Samaipata i la italiana P101, així com el grup Mediaset.

El rànquing que elabora Financial Times és encapçalada per la britànica Deliveroo, especialitzada en el lliurament a domicili de menjar ràpid, que ha crescut en facturació, entre els anys 2013 i 2016, el 107.117%, amb una taxa de creixement anual composta del 923,5%. A la llista (per entrar a la qual calen uns ingressos d'almenys 100.000 euros el 2013 i d'almenys 1,5 milions d'euros el 2016, que sigui una empresa independent i amb seu en un país europeu) hi figuren cent trenta-tres empreses de l'Estat espanyol, la primera de les quals en taxa de creixement anual compost és Traventia Viajes, que figura en tercera posició del rànquing amb el 355,9% i una facturació el 2016 de 10,2 milions d'euros. La compa-nyia espanyola més gran en facturació total al rànquing és Eurofirms, amb 236,4 milions d'euros el 2016, i un creixement global entre el 2013 i el 2016 del 151%.