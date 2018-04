Tres emprenedors manresans llancen al mercat un vi amb un joc d'enigmes

Compartir una ampolla de vi jugant és l'original proposta de Vinigma, un projecte d'emprenedoria manresà que ja ha superat l'objectiu inicial de finançament a Verkami. Vinigma és un vi (un Clos Montblanc, ull de llebre amb quatre mesos de barrica), però també un joc (un enigma a resoldre col·laborativament) concebut i dissenyat pel dissenyador i productor cultural Xavier Victori, l'expert en jocs per a empresa Ivan Tapia (responsable de la marca Cocolisto) i Narcís Lupon, assessor en direcció i comercialització vitivinícola.

Vinigma pretén aprofitar l'èxit del format room escape, del qual ja va néixer el projecte matriu d'aquesta iniciativa manresana: Escape Show, un espectacle interactiu que es va preestrenar al teatre Kursaal de la capital del Bages i que ha voltat per tot Catalunya i Madrid. Victori i Tapia (autor també de la sèrie Escape Book, de la qual s'han venut prop de 40.000 exemplars) eren els promotors d'aquell muntatge. Després de dur els jocs d'enigmes als teatres i a les llibreries, el pas següent consisteix en portar-los a les taules.

I com és exactament un joc amb vi, un gastroescape portàtil, com l'anomenen els seus creadors? El plantejament argumental té història: durant la Segona Guerra Mundial, els alemanys pretenien ocupar Rotterdam. Un dels ponts de la ciutat holandesa era la via d'entrada de la invasió. Els aliats, però, desconeixien quin pont exactament, tot i haver interceptat els missatges xifrats que ho revelaven. Vinigma proposa als jugadors desvelar quin pont de Rotterdam era el clau. Per trobar la solució, els usuaris hauran de trobar pistes a l'ampolla i als elements de joc (un mapa, fitxes, la capsa que conté el lot) que acompanyen el vi, del qual també seran rellevants el gust i l'olor. Es tracta d'un joc de 2 a 4 persones que no es pot jugar sense l'ampolla i que només es pot fer una vegada. Exactament com s'hi juga és un misteri que els manresans no revelen. «S'ha de provar», avisen.

Vinigma ha estat concebut com un «què porto» idoni per als sopars amb convidats, però també com un regal d'empresa. El públic adequat, diuen Victori, Tapia i Lupon, són els aficionats als room escapes o als jocs de taula en general, però també els que vulguin sorprendre els amfitrions en un sopar. La intenció dels seus promotors és fer una producció inicial de 2.000 unitats, totes ja venudes arreu de l'Estat gràcies al reeixit Verkami, per al qual es reclamaven inicialment 5.900 euros per al desenvolupament de la idea. El nou objectiu del micromecenatge són 7.500 euros, a encara no tres setmanes de tancar-se el termini. Un cop comercialitzat (en poques setmanes), el preu del lot no superarà els 20 euros, diuen els seus autors, que insisteixen que «no venem un vi, sinó un vi amb un joc».

Victori, Tapia i Lupon asseguren que la idea, de la qual encara no s'ha fet una promoció general, està seduint per l'impacte del Verkami i pel boca-orella a alguns cellers catalans, interessats en reproduir l'experiència amb vins propis, una possibilitat que els promotors celebren.