El Banc Sabadell no veu «cap raó» per traslladar la seu de nou a Catalunya

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va assegurar ahir que el seu grup «ha sortit enfortit» i ha recuperat la plena normalitat després del trasllat de la seva seu social i fiscal a Alacant per la crisi política a Catalunya, una decisió, va subratllar, que no va ser política, sinó «purament tècnica». Oliu va afirmar que «no hi ha cap raó previsible» per retornar el domicili social de l'entitat a Catalunya. «No tenim cap pla de contingència ni de restitució», va manifestar. «Un fet com el canvi de seu ve motivat per unes causes greus i hauria d'haver-hi unes causes molt fonamentades, que ara com ara no se m'ocorre pensar-les, per motivar un canvi de domicili de tornada», va argumentar.

En una trobada amb periodistes a Alacant, on el Sabadell celebra avui la junta general d'accionistes, Oliu va explicar que l'entitat va decidir moure el seu domicili a aquesta ciutat davant les «incerteses i inquietuds» que es van produir a Catalunya com a conseqüència del procés sobiranista.

Aquesta decisió, va apuntar Oliu, es va materialitzar el dia 5 d'octubre, amb prou feines 24 hores després de la seva aprovació per part del consell d'administració, amb la finalitat d'«assegurar la confiança dels clients» i d'esborrar dubtes sobre la seguretat jurídica i les dobles jurisdiccions que hi podia haver «després d'un procés que s'estimava conflictiu». Des del punt de vista dels clients, aquest trasllat va ser «un èxit», ja que aquests «van recuperar la confiança» i «va tornar la tranquil·litat». Oliu va afegir que el banc ha millorat el seu 'ràting' i que està ja en una posició de «normalitat» respecte als inversors.

Oliu va demanar que es formi Govern a Catalunya el més aviat possible i que s'aixequi el 155 per restablir la «normalitat institucional». Oliu va considerar que el PIB de Catalunya i Espanya podrien estar creixent més si no fos per l'escenari «empantanegat» que s'ha generat a Catalunya. Els efectes econòmics, però, no es poden quantificar, com passa amb els «lucres cessants» de les empreses, va afegir.

Davant la situació d'incertesa generada a Catalunya pel procés, molts clients de Banc Sabadell i d'altres entitats financeres van obrir l'octubre comptes de l'entitat a altres comunitats per garantir els seus dipòsits. Sobre això, el conseller delegat del Sabadell, Jaume Guardiola, va indicar que no s'han obert nous comptes mirall «des que es va reprendre la normalitat» i que el banc no està fent «res per desfer-les», ja que no tenen cap efecte pràctic sobre l'entitat ni sobre la clientela.

El directiu va comentar que l'economia catalana va experimentar un «xoc» després del referèndum de l'1-0 i després de la declaració unilateral d'independència del Parlament, però que la situació «es va mitigar» el novembre i aquest «xoc» va desaparèixer el desembre a efectes econòmics. El Sabadell, no obstant, considera que poden subsistir determinats elements que poden afectar l'economia a mitjà termini, com l'afectació a la inversió estrangera, la formació de noves empreses o al turisme de qualitat.