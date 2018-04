L'Audiència Nacional acusa CaixaBank d'ajudar a blanquejar capitals a la màfia xinesa

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha iniciat una investigació que implica CaixaBank en una trama de blanqueig de capitals de la màfia xinesa. El magistrat considera que directius i empleats de deu sucursals de l'entitat, situades a Madrid, van ocultar presumptament fons de clients de nacionalitat xinesa investigats en les operacions conegudes com 'Emperador', 'Chequia', 'Snake', 'Juguetes' i 'Pólvora'.

Moreno creu que les sucursals, tot i sospitar que els seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau, els van "permetre operar, obviant la diligència deguda". Segons la interlocutòria, les sucursals de Caixabank haurien desatès diversos requeriments judicials sobre clients que van seguir transferint 31,7 milions d'euros.

D'aquesta manera, haurien "auxiliat als titulars de comptes en l'aprofitament de beneficis il·lícits, bancaritzant els diners sense indagar en el seu origen" i "facilitant la seva transferència en petits imports que no havien de ser comunicats al Banc d'Espanya". Moreno implica CaixaBank com a personalitat jurídica perquè considera que l'entitat no va implementar mesures adequades de prevenció.