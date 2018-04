Quatre 'despeses formiga' que pots evitar per estalviar

On m'he gastat jo tants diners? Aquesta és la pregunta que ens fem tantes vegades quan consultem el saldo del nostre compte, ja sigui per treure diners al caixer o en fer una consulta a través del mòbil, per exemple.

La realitat és que en moltes ocasions no són grans despeses les que van minvant els nostres ingressos i ens impedeixen estalviar, sinó una sèrie de petits desemborsaments que realitzem diàriament. Molts d'ells tenen a veure amb les compres imprescindibles del dia a dia. D'altres, en canvi, són capricis que semblen insignificants, però que al llarg de tot un any acaben significant una part més important del que pensem del nostre pressupost. Entre aquests hi ha els que es coneixen com a 'despeses formiga'.

Segons l'INE, la taxa d'estalvi de les llars espanyoles es va situar en el conjunt de 2017 en el 5,7% de la seva renda disponible, dos punts menys que la de l'exercici 2016 i la xifra més baixa en deu anys.

Segons un estudi publicat el 2017, el 58% dels espanyols s'endeuta per arribar a final de mes i només el 42% aconsegueix estalviar.

Un altre càlcul de l'aplicació també l'any passat xifra la despesa mitjana de cada persona per partides. Segons aquestes dades, cada espanyol gastarà al llarg d'un any 1.383,27 euros en roba, 683,11 euros en transport, sense comptar el combustible, que arribaria als 1.372 euros, o 1.656,33 euros en restaurants.

No es tracta de portar una vida monacal, però si el que volem és estalviar hem de revisar part d'aquests desemborsaments, les 'despeses formiga' que minven les nostres finances personals. Per això cal revisar algunes de les nostres costums de despesa en diferents camps:

Alimentació

Pel que fa a l'alimentació, és igualment necessari fixar-se en la compra de cada dia. Comparar entre establiments i aprofitar-se de les ofertes pot estalviar una quantitat important al final de l'any.

Igualment, calcular correctament la quantitat d'aliments que comprem és fonamental. Les famílies espanyoles van llençar 604 milions de quilos d'aliments a les escombraries el 2017, segons el Ministeri d'Agricultura, el que dóna una idea de les possibilitats d'estalvi que tenim cada un de nosaltres en les nostres llars.

Comissions bancàries

Les comissions dels bancs suposen un altre petita despesa al qual moltes vegades no donem massa importància. L'estratègia de les entitats amb transferències, targetes de dèbit o crèdit i altres serveis es basen moltes vegades en l'esperança que el client no reclamarà. No obstant això, en la mesura del possible, no està de més demanar que ens anul·lin o ens rebaixin aquest tipus de despeses, que, sumades durant tot un any, suposen un altre important pessic a les nostres butxaques.

Despeses en bars i restaurants

Prendre cafè o unes cerveses al bar és una cosa absolutament normal, però no totes les economies poden permetre fer-ho cada dia perquè aquestes despeses, en aparença innocents, poden acabar perjudicant les nostres finances. Per això, si el que volem és estalviar, haurem de seleccionar millor quan sortim a prendre alguna cosa. El mateix passaria amb les ocasions en què mengem fora, una altra de les decisions que poden suposar un important menyscapte dels nostres ingressos, i les nostres sortides de festa a la nit.

També hem de tenir cura amb la freqüència amb què comprem comprar snacks, aperitius o brioixeria, decisions que moltes vegades es prenen per gust.

Transport

Agafar el transport públic en els nostres desplaçaments habituals és gairebé sempre una necessitat, però hi ha casos en què podem arribar a plantejar-nos si un passeig o fer servir, per exemple, la bici, no és una alternativa més encertada. Encara que soni obvi, evitarem una nova 'despesa formiga' mentre guanyem també en salut.