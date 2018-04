La població de les comarques centrals fa més àpats fora de casa però gasta menys

La població de la Catalunya Central fa més àpats fora de casa que la mitjana catalana, tot i que acostuma a gastar menys que els residents a la resta del territori. Els principals àpats que els consumidors fan fora de casa són el sopar en cap de setmana (el 63,1%) i l'esmorzar entre setmana (el 60,6%). Contràriament, prefereixen quedar-se a casa per sopar en dies laborables i per esmorzar en festius.

Són xifres que revela el primer «Estudi de la restauració a Catalunya . Hàbits de comportament i tendències», realitzat per la consultoria Hamilton, a càrrec del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat i presentat ahir a Manresa. L'objectiu de l'estudi, que ha enquestat prop de mil persones, és radiografiar les preferències dels consumidors a Catalunya i per territoris «per tal de donar eines als restauradors per millorar la seva oferta», tal com va explicar Bàrbara Minoves, directora de Serveis Territorials del departament d'Empresa i Coneixement de la Catalunya Central. La presentació de l'estudi va tenir també la presència del responsable de Hamilton, Jordi Aymerich, que va afirmar que «hem fet un esforç per tenir una foto menys pixelada del sector» i va anunciar que la voluntat és repetir aquest estudi periòdicament.

Els resultats s'han obtingut a través de la realització de 937 enquestes on-line a residents a Catalunya que mengen fora de casa almenys un cop per setmana, les quals es van dur a terme el novembre passat. Primer es van donar a conèixer els resultats a Barcelona, i seguiran la resta de demarcacions.



Per sobre de la mitjana

Les dades mostren que els consumidors de les comarques centrals són els que surten més a menjar fora respecte a la mitjana catalana. Aquesta xifra no només inclou els àpats en restaurants o altres establiments de restauració, sinó que també contempla les opcions take away (menjar per endur) i delivery (que te'l porten a casa).

Per àpats, destaca que el 63,1% de la població de la Catalunya Central sopa fora en cap de setmana, per sobre de la mitjana (57,1%) i a molta distància del 19,2% que surt a sopar en dies laborables (17,3% a tot Catalunya), però la principal despesa es genera en el sopar entre setmana. Així, una persona de la regió central gasta de mitjana 13,7? per sopar fora els festius (fins a 19,1? en establiment) però, en canvi, gasta 17,5? per sopar fora entre setmana (fins a 21,5? en establiment).

Als habitants de la Catalunya Central els «agrada els esmorzars de fora», sobretot entre setmana, tal com revela l'estudi. El 60,6% dels enquestats esmorzen fora de casa en laborables (per sobre del 55% de mitjana), mentre que només el 29% paga per no esmorzar a casa en festius (també per sobre del 19,6% de mitjana).

Quant al dinar, el 58,2% de la població dina fora entre setmana, percentatge que se situa el 8,5% per sobre la mitjana de Catalunya (49,7%). Els motius principals són perquè «m'agrada menjar fora», perquè «no em ve de gust cuinar» i perquè «no tinc temps d'anar a casa a dinar». Pel que fa al cap de setmana, la xifra disminueix i se situa en el 36,8% de gent que dina fora de casa, en aquest cas per sota de la mitjana (41,7%).



La valoració del servei

L'estudi diferencia entre restaurants, take away i delivery. A l'hora de puntuar l'oferta, de mitjana a les comarques centrals se'ls dóna una puntuació de 7,1, 5,4 i 5,3 sobre 10, respectivament. La nota que obtenen està lleugerament per sota de la catalana, que és de 7,3, 5,8 i 5,9. Aymerich, però, va destacar que en aquest punt, a escala global, gairebé 6 de cada 10 enquestats asseguren que a Catalunya hi ha una millor oferta que a la resta de països europeus.

Sobre què ens guia per escollir restaurant, el 49,5% dels catalans segueix les recomanacions d'amics, familiars o coneguts. El 35,5% decideix anar-hi perquè hi passa per davant, i el 35,3% perquè ho té a prop de casa. El 35,2% busca informació per Internet, xifra que puja fins al 48,7% en els mil·lennistes (nascuts entre el 1981 i el 2000). En la generació X (del 1965 al 1980), el 40,8% consulta per Internet, i només el 18,8% dels baby boomers (del 1946 al 1964) utilitza les TIC.

Una de les principals conclusions de l'estudi és que els catalans mengen fora 3,5 vegades a la setmana. En relació a la despesa, el 27,1% de la població l'ha augmentat, mentre que el 60,3% l'ha mantingut respecte als sis mesos anteriors.