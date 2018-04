La vaga de pilots de Vueling obliga a cancel·lar 246 vols: Consulta la llista completa

Les dues jornades de vaga dels pilots de Vueling afectaran un total de 246 vols. Convocades pel sindicat de pilots Sepla per al 25 i 26 d'abril, les aturades de 24 hores afectaran 122 vols el dimecres i 124 el dijous. Des de Vueling, però, insisteixen que els serveis mínims fixats pel Ministeri de Foment han "protegit" el 81% dels vols i que "el 86% dels clients no es veuran afectats per la vaga".

Seguint les peticions del ministeri de Foment, la companyia mantindrà el 100% dels vols a les illes Canàries i Balears, entre el 30 i el 51% de les rutes dins de l'Estat i el 51% dels vols internacionals. En la convocatòria de vaga, els pilots de Vueling han al·legat que la situació és "insostenible" i que la companyia ha "incomplert reiteradament tant articles del conveni col·lectiu de pilots com dels acords que regulen les bases a l'estranger".

Amb la vaga convocada, Vueling reitera que les negociacions amb els pilots "continuen" per tal "d'intentar solucionar la situació".



Vols cancel·lats per la vaga el dimecres 25 d'abril

Vol - Origen - Destí - Hora

Vols cancel·lats per la vaga el dijous 26 d'abril

Vol - Origen - Destí - Hora

