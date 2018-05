Vueling cancel·la 232 vols aquest dijous i divendres per la vaga de pilots

Vueling ha cancel·lat un total de 232 vols aquest dijous i divendres, 3 i 4 de maig, amb motiu de la vaga de pilots convocada pel sindicat Sepla. Les aturades de 24 hores afectaran 120 vols dijous i 112 divendres. L'aeroport amb més cancel·lacions és el de Barcelona -amb més del 70% dels vols, entre sortides i arribades- ja que la companyia té la seva principal base a l'aeroport del Prat.

L'aerolínia assegura que el 87% dels seus clients no es veuran afectats i que la resta estan sent reubicats. En un comunicat aquest dimecres, l'aerolínia ha recordat que, com a conseqüència dels serveis mínims fixats pel Ministeri de Foment, es mantindran el 100% dels vols a les illes Canàries i Balears, entre el 30 i el 51% de les rutes dins l'estat espanyol i el 51% dels vols internacionals. Els passats dies 25 i 26 d'abril, els pilots de Vueling ja van fer dues jornades de vaga que van provocar la cancel·lació de 246 vols.

Els pilots denuncien que es troben en una situació "insostenible" i que la companyia ha "incomplert reiteradament tant articles del conveni col·lectiu de pilots com dels acords que regulen les bases a l'estranger". L'aerolínia ha informat que segueixen negociant amb el sindicat Sepla per "intentar resoldre aquesta situació tan aviat com sigui possible".

La companyia també lamenta la situació -des d'un "absolut respecte" al dret a vaga- i demana "disculpes" als seus clients. L'aerolínia també es va veure afectada el passat cap de setmana per la vaga de controladors aeris a Marsella que va comportar la cancel·lació de més d'un centenar de vols de Vueling.