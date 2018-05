El preu de la gasolina puja per cinquena setmana seguida

El preu mitjà del litre de gasolina i gasoil ha encadenat aquesta setmana la seva cinquena pujada consecutiva fins a escalar a nous màxims des de l'estiu de 2015.

En concret, el litre de gasolina s'ha situat aquesta setmana en els 1,279 euros, després encarir-se un 0,78%, marcant un nou màxim anual i tocant preus que no es veien des de l'agost del 2015, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE) recollits per Europa Press. Per la seva banda, el litre de gasoil ha repuntat aquesta setmana un 0,85%, fins a tocar els 1,183 euros, un preu màxim des del juny de fa tres anys.

D'aquesta manera, els preus dels carburants prossegueixen l'espiral alcista en què van entrar des de finals del passat mes de març. A l'abril, el preu del litre de gasolina s'ha encarit un 3,5%, mentre que el de gasoil ha pujat un 3,7%.

Aquests repunts en els preus dels carburants coincideixen amb els nivells màxims en què es troba el petroli davant l'escalada de tensions geopolítiques, el que ha portat aquest mes a superar els 75 dòlars per barril, el seu major cost des de novembre de 2014. El preu del barril de petroli Brent, de referència per a Europa, es relaxava aquest dijous fins als 73,54 dòlars, mentre que el barril de cru Texas s'intercanviava a més de 68,16 dòlars.

Així, als actuals preus, omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina supera els 70,30 euros, fet que suposa gairebé 50 cèntims més que la passada setmana. En el cas del gasoil, l'ompliment d'un dipòsit de 55 litres suposa per al consumidor més de 65 euros, també gairebé mig euro més que fa una setmana.