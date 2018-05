Una de cada tres reclamacions dels consumidors de la Catalunya Central són del sector de les Telecomunicacions i Internet

El 33,5% de les reclamacions que van fer els consumidors de la Catalunya Central a l´Agència Catalana del Consum van ser relacionades amb els serveis de Telecomunicacions i Internet, segons la Memòria d´Actuacions 2017 de l´organisme, presentada aquest dijous a Manresa. Així, aquest sector es va endur una de cada tres reclamacions de les 1.566 que es van realitzar, una xifra que representa un 17,8% menys que les reclamacions registrades el 2016 (1,905).

El sector de les Telecomunicacions i Internet supera així el dels serveis d´electricitat, gas i aigua, que habitualment és el que acumula més reclamacions dels consumidors perquè «té més contractes a nivell de mercat», segons ha explicat Montserrat Ribera, la directora de l´Agència. Una altra dada destacada de la memòria és que l´ens va resoldre, durant el 2017, un total de 829 casos per la via de la mediació (un 15,5% menys que el 2016) i 149 per l´arbitratge (un 204% més).

Dels casos de mediació, un 42,8% correspon al sector de les Telecomunicacions i Internet; a continuació hi ha els serveis de subministraments bàsics —aigua, electricitat, gas—, amb el 26,4%; altres serveis generals de consum, amb l´11,8%; els béns generals de consum/productes sumen el 8%; els serveis de transport amb un 7,2%; els serveis financers el 2,8%; i els restaurants i allotjaments turístics, l´1%. Del total de 829 casos, 335 són del Bages; 189 d´Osona; 186 de l´Anoia; 66 del Solsonès i 53 del Berguedà.

Les Telecomunicacions i Internet també van registrar el major nombre d'arbitratges (87,9%), seguit dels serveis d'electricitat, gas i aigua (8,72%). Tot i aquest increment, la xifra és molt inferior a la dels anys 2013 o 2014, quan es van registrar més de 2.300 laudes arbitrals. En aquest sentit, Ribera ha dit que «ara estem tornant a xifres similars a les que hi havia abans del tema de les preferents».

Ribera també ha apuntat que a les comarques centrals (Bages, Osona, Berguedà, Anoia, Solsonès i Moianès) es van atendre 6.021 consultes, un 16,5% menys que l'any anterior. Segons la directora de l´Agència, aquest descens es deu al fet que «els consumidors cada cop estan més informats» i també que «el 2016 vam tenir el factor de les clàusules sòl», que va fer augmentar notablement el nombre de consultes.



Millora de l´atenció al client



Pel que fa a les companyies que concentren més reclamacions, la llista la lidera Endesa, seguida per Telefónica, Orange, Vodafone i Gas Natural. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la majoria les solucionen per la via de la mediació o l´arbitratge, ja que en el cas de les quatre primeres estan adherides a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). Precisament una altra dada que posa de manifest la memòria 2017 és que ha augmentat un 30,3% el nombre d´establiments adherits a la JACC respecte a l´any anterior. En concret, el 2017 hi va haver 452 establiments que ofereixen als clients l´arbitratge de consum, mentre que el 2016 n´hi havia 347. Una de les noves incorporacions ha estat Mercadona.

Segons Ribera, cal tenir en compte «l´esforç que fan les grans companyies per millorar el servei d´atenció al client», un dels motius, ha dit, perquè disminueixin les reclamacions. D´altra banda, també ha apuntat a la taxa que aplica l´Agència sobre una empresa en superar les 100 reclamacions com un dels motius que ajuden a disminuir la xifra de queixes formals.



Denúncies i sancions



El 2017 va haver-hi un increment del 20,65% en el nombre de denúncies a les comarques centrals i se'n van registrar un total de 117. La directora de l'Agència Catalana del Consum ha atribuït aquest augment al fet que «les persones cada cop són més conscients de com han d'actuar els establiments i de quins són els seus drets». Per comarques, Osona va presentar 33 denúncies; el Solsonès 26; l'Anoia, 24; el Berguedà 18; el Bages 15; i el Moianès 1. Pel que fa al nombre d´expedients resolts amb sanció, han estat 317 (un 22,3% menys que el 2016). L´import total de les multes ha estat de 5,2 milions d´euros (un 21,6% menys que les multes imposades l´any anterior).

A banda, al conjunt de Catalunya el 2017 es van retirar un total de 19.699 articles del mercat. Per tipologia, la majoria de productes retirats van ser de material elèctric i lluminàries, joguines i electrodomèstics. Ribera ha assenyalat que la normativa de les joguines «és molt estricta» i ha mostrat alguns dels articles retirats, entre els quals hi havia imants que semblen joguines; articles per als més menuts amb peces petites o que es poden trencar amb facilitat; o llums de Nadal amb deficiències en el cablejat, que podrien arribar a provocar un incendi.



Xerrades per a la gent gran

Una de les accions que l´Agència ha dut a terme el darrer any i que Ribera ha destacat han estat les xerrades a les escoles (en el marc de l´Escola de Consum, que ha atès 1,267 alumnes a la Catalunya Central) i també la creació de l´Acadèmia dels sèniors, enfocada a informar a les persones grans sobre els seus drets com a consumidors, que ha realitzat 85 xerrades en què han participat unes 2.000 persones.

«La gent gran és una diana per als estafadors», ha remarcat Ribera, que ha enumerat algunes de les situacions a què es pot enfrontar aquest col·lectiu més vulnerable, com ara les falses revisions del gas, i ha recordat la importància que tothom conegui els seus drets com a consumidor.