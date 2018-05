Manresa estrena una primera Setmana de l'Emprenedoria farcida d'activitats

Manresa organitza per primer cop una setmana farcida d'activitats per reivindicar i promoure l'emprenedoria. Es tracta de la Setmana de l'Emprenedoria, que tindrà lloc del 14 al 18 de maig. La regidora d'Ocupació i Emprenedoria de Manresa, Cristina Cruz, va presentar ahir tots els detalls de la jornada, que agrupa algunes de les activitats que l'Ajuntament organitza anualment però també n'inclou de noves, preparades expressament per a l'ocasió. A la presentació també hi va participar Laura Sellarès, tècnica del Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa (CEDEM).

Segons Cruz, el consistori ha decidit apostar per crear la Setmana de l'Emprenedoria per fomentar «el que fa el CEDEM, que impulsa la cultura emprenedora i també el teixit productiu» de la ciutat, i per «reforçar el missatge de la importància que té l'emprenedoria actualment». Les activitats es duran a terme a les instal- lacions del CEDEM, al Palau Firal, però també en altres espais de la ciutat, com ara el teatre Kursaal, la FUB, la Cambra de Comerç, la llibreria Papasseit, el Voilà i fins i tot el Berenador del parc de l'Agulla. Les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia, que es pot fer des del web del CEDEM ( www.cedem.manresa.cat).

La setmana s'iniciarà el dilluns 14 amb la jornada «El valor d'emprendre», que inclourà una ponència a càrrec de Jordina Arcal, emprenedora, innovadora i fundadora de Garage Lab, i una taula rodona amb entitats, empreses i institucions del territori que explicaran els serveis que ofereixen als emprenedors i a les empreses.

L'endemà hi haurà una matinal d'emprenedoria per a joves, al teatre Kursaal, que inclourà el lliurament dels premis Idees Joves i Talent Empresa, i també el lliurament dels premis del Congrés de Formació Professional i Emprenedoria, Talent + Empresa. El dimecres 16 hi haurà una altra xer-rada motivacional, amb Sílvia Cubo i Xavier Sardà, i la presentació del primer llibre de l'emprenedor Lluís Serra, especialista en comerç electrònic, màrqueting digital i xarxes socials.

Per al dijous al matí hi ha prevista la xerrada sobre les oportunitats comercials per als emprenedors al centre de Manresa, que es farà de forma itinerant mentre es visiten alguns dels locals buits que hi ha al Centre Històric i al Mercat Puigmercadal. A la tarda tindrà lloc una taula d'idees emprenedores amb el títol «La mirada dels millennials», on estudiants d'ADE de la FUB exposaran els seus projectes, i al vespre, una sessió de la clausura amb la xerrada «Ens repensem?», del comunicador Enric Bastardas. Les activitats es clouran divendres amb un esmorzar de joves emprenedors per fomentar el networking empresarial i una sessió de finançament alternatiu per a persones emprenedores i start-ups.

La primera Setmana de l'Emprenedoria de Manresa coincidirà amb algunes de les activitats que es faran en pobles veïns, com són Sant Vicenç de Castellet (també del 14 al 18), Sallent (que el 17 celebra el Dia de l'Emprenedoria) i Sant Joan de Vilatorrada (amb una xerrada el divendres 18).