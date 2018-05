UGT informa a Manresa empleats de càrnies sobre les falses cooperatives

Membres de la UGT Catalunya es van reunir ahir a la seu de Manresa amb delegats de diverses empreses càrnies i quadres sindicals del Bages i del Berguedà per oferir-los formació específica en l'àmbit de la subcontractació. La trobada s'emmarca en les jornades tècniques que està realitzant la UGT arreu del territori per prevenir i denunciar la formació de falses cooperatives, un fet molt estès a les comarques gironines o a Osona, per exemple, on recentment s'han dut a terme inspeccions de Treball que han obligat empreses –Le Porc Gourmet, entre d'altres– a regularitzar la situació i això ha deixat gent al carrer.

El sindicat, però, no té dades actualitzades de quants treballadors afecta aquesta problemàtica a la Catalunya Central. La responsable d'alimentació de la UGT, Alícia Buil, va explicar ahir a Regió7 que el volum d'afectació al Bages i al Berguedà «no és com en altres ter-ritoris, però el que hi ha és molt significatiu». Algunes de les càrnies que trobem al Bages són Mafrica i Macoba, a Sant Joan de Vilatorrada, i l'Escorxador Frigorífic d'Avinyó.

Reunions com la d'ahir, doncs, han de servir per recopilar dades «i així poder fer un mapa real de la subcontractació» en aquestes comarques, va assegurar Buil, que també va lamentar que els sindicats «fa més de vint anys que lluitem contra les falses cooperatives». La setmana passada, la UGT va denunciar que a Catalunya hi ha entre 4.000 i 5.000 treballadors de la indústria càrnia afectats per aquesta problemàtica.

Segons la responsable d'alimentació, són empleats que estan donats d'alta com a autònoms però «estan mal enquadrats perquè haurien d'estar en el Règim General». A més, des de la UGT critiquen que aquests treballadors arriben a cobrar fins a la meitat del salari que percep un treballador contractat directament per l'empresa, i que sovint se'ls obliga a treballar més hores.