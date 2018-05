Una web manresana per trobar companys de viatge suma més de 30.000 usuaris en un any i mig

La plataforma web Nomadizers uneix desconeguts que volen viatjar a un mateix destí en les mateixes dates. A través d'un algoritme, el portal ajuda a trobar el company de viatge més compatible. En un any i mig, la web ja suma més de 30.000 usuaris de 85 països diferents. Amb seu a Manresa, la 'start-up' catalana ja ha rebut els primers reconeixements per la seva estratègia en innovació. Ara, l'objectiu de la companyia és "seguir creixent", segons ha explicat a l'ACN, Javier Granado, cofundador del projecte juntament amb Myriam Ribera. Per a fer-ho possible, acaben d'iniciar una campanya de micromecenatge per tal d'ampliar la web i crear la versió 'app'.

Granado és enginyer de telecomunicacions i l'encarregat de la part més tècnica del portal. Ribera, periodista, es fa càrrec del màrqueting. Amics de tota la vida, expliquen que un estiu en el qual no van poder viatjar perquè no coincidien amb els amics els va venir la idea d'engegar la plataforma.



Algoritme per trobar el company més compatible



Per trobar company, l'usuari s'ha de registrar i omplir un formulari "sobre com ets viatjant, on vols anar i quan", explica Granado. Automàticament, a través d'un algoritme, la web busca entre els seus usuaris "amb qui tens més compatibilitat", afegeix. Es poden realitzar viatges de tot tipus, des d'una escapada de cap de setmana a viatges més llargs. "Tenim usuaris molt actius, que l'utilitzen cada mes", assegura el cofundador.



Amistats a través del portal



Granado explica que en aquest any i mig ja han viscut històries curioses. "Des dels que es van conèixer viatjant i ara viuen junts, s'han enamorat o han fet amistat i segueixen mantenint el contacte", assegura, tot afegint que "és fàcil que sorgeixin aquestes relacions i més quan comparteixes una passió: viatjar".

L'auge de les xarxes socials i les 'apps' per conèixer gent, compartir cotxe, intercanviar habitatges "fa que la gent cada vegada estigui més acostumada a conèixer gent al món virtual", diu Granado. Assegura que es tracta d'un "portal segur" on els mateixos usuaris poden puntuar als companys de viatge, fet que "et dona un 'feedback' abans de viatjar".



Campanya de micromercenatge



El cofundador de Nomadizers reconeix que l'èxit que ha tingut el projecte en tan poc temps els ha sorprès. L'any passat van rebre el premi Alimara per la innovació del Campus Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia (CETT). L'estratègia online ha estat "determinant" per a un projecte que fins ara han autofinançat els dos socis. I és que el portal ofereix el que anomenen "Freemium", és a dir, es pot consumir de forma gratuïta –amb un límit d'usuaris amb els quals es pot connectar- o pagant una petita quota a l'any.

Pensant en com fer créixer encara més la comunitat d'usuaris, acaben d'engegar una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Ulule. Els fons obtinguts aniran destinats a desenvolupar noves utilitats a la web, posar en marxa una 'app' i a la difusió del projecte. Entre els mecenes se sortejaran regals i un viatge a Costa Rica.

